На археологические исследования Хлебной площади потратят около 12 млн рублей

Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области ищет подрядчика, который выполнит археологические исследования на Хлебной площади. Такая информация содержится на портале госзакупок.

Речь идет о выполнении работ по исследованиям на объекте археологического наследия "Старая Самара. Деревянные сооружения, возведенные не позднее середины XIX века".

Согласно опубликованным документам закупки, целью работ является научное исследование и уточнения границ объекта археологического наследия. Контракт предусматривает полное научное исследование участков археологического объекта на площади 732 кв. метра.

Подрядчику предстоит провести археологические раскопки с фотофиксацией работ, а также дендрохронологический и радиоуглеродный анализы, почвенный анализ, технико-технологическое исследование керамического материала, металлографический анализ, палеозоологический анализ костного материала — при наличии материала, по итогам которых необходимо будет подготовить научный отчет с иллюстрациями.

Работы будут проводиться до 30 ноября 2017.

Начальная максимальная цена контракта составляет 11,7 млн рублей.