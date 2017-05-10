На археологические исследования Хлебной площади потратят около 12 млн рублей

Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области ищет подрядчика, который выполнит археологические исследования на Хлебной площади. Такая информация содержится на портале госзакупок.
Речь идет о выполнении работ по исследованиям на объекте археологического наследия "Старая Самара. Деревянные сооружения, возведенные не позднее середины XIX века".
Согласно опубликованным документам закупки, целью работ является научное исследование и уточнения границ объекта археологического наследия. Контракт предусматривает полное научное исследование участков археологического объекта на площади 732 кв. метра.
Подрядчику предстоит провести археологические раскопки с фотофиксацией работ, а также дендрохронологический и радиоуглеродный анализы, почвенный анализ, технико-технологическое исследование керамического материала, металлографический анализ, палеозоологический анализ костного материала — при наличии материала, по итогам которых необходимо будет подготовить научный отчет с иллюстрациями.
Работы будут проводиться до 30 ноября 2017.
Начальная максимальная цена контракта составляет 11,7 млн рублей.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость