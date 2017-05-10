Студентка Тольяттинской консерватории стала лауреатом VI Международного конкурса камерного пения

Делегация Тольяттинской консерватории участвовала в VI Международном конкурсе камерного пения им. Георгия Свиридова, который проходил в городе Курске. Диплом лауреата II степени получила Валентина Правдина.
Студентка Валентина Правдина (класс профессора Светланы Варламовой) удостоена диплома лауреата II степени, специального диплома "Надежда" от жюри конкурса и сертификата на участие в концерте лауреатов конкурса в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. Чайковского.
Валентина (сопрано) с 7 лет обучается в классе профессора Светланы Варламовой. В 2016 г. она с отличием окончила колледж Тольяттинской консерватории. Валентина Правдина является лауреатом многочисленных международных и всероссийских конкурсов.
За успешное участие в качестве концертмейстера специальным дипломом VI Международного конкурса камерного пения им. Георгия Свиридова была отмечена профессор Тольяттинской консерватории (кафедра специального фортепиано) Юлия Игонина.
Лауреатами Международного конкурса камерного пения им. Георгия Свиридова 2017 г. стали студенты Московской, Тольяттинской, Санкт-Петербургской консерваторий и Российской академии музыки им. Гнесиных.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!