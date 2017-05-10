Студентка Тольяттинской консерватории стала лауреатом VI Международного конкурса камерного пения

Делегация Тольяттинской консерватории участвовала в VI Международном конкурсе камерного пения им. Георгия Свиридова, который проходил в городе Курске. Диплом лауреата II степени получила Валентина Правдина.

Студентка Валентина Правдина (класс профессора Светланы Варламовой) удостоена диплома лауреата II степени, специального диплома "Надежда" от жюри конкурса и сертификата на участие в концерте лауреатов конкурса в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Валентина (сопрано) с 7 лет обучается в классе профессора Светланы Варламовой. В 2016 г. она с отличием окончила колледж Тольяттинской консерватории. Валентина Правдина является лауреатом многочисленных международных и всероссийских конкурсов.

За успешное участие в качестве концертмейстера специальным дипломом VI Международного конкурса камерного пения им. Георгия Свиридова была отмечена профессор Тольяттинской консерватории (кафедра специального фортепиано) Юлия Игонина.

Лауреатами Международного конкурса камерного пения им. Георгия Свиридова 2017 г. стали студенты Московской, Тольяттинской, Санкт-Петербургской консерваторий и Российской академии музыки им. Гнесиных.