В Самаре была реконструирована жизнь тылового Куйбышева

В пятницу, 5 мая, в областном историко-краеведческом музее им. Алабина прошла акция "Все для фронта! Все для Победы!" На музейных площадках были воссозданы сцены жизни города Куйбышева военной поры.

В тот день гостями музея был самарские школьники, которые словно бы перенеслись на машине времени на 76 лет назад, в 1941 год. Атмосферу той эпохи помогли воссоздать волонтеры - самарские студенты (в том числе будущие историки из социально-гуманитарной академии), а также девушки из театра моды в Красноглинском районе "Территория стиля".

Известно, что вскоре после начала Великой Отечественной войны город Куйбышев приобрел статус запасной столицы. Осенью 1941-го сюда из разных городов страны было эвакуировано около сорока крупных оборонных предприятий. Напряженной труд их работников, многие из которых были детьми и подростками, был воссоздан в ходе этой акции на одной из музейных площадок, которая на время превратилась в заводской цех. Тут же можно было увидеть плакаты военной поры: "Каждый удар молота - удар по врагу", "Крепче тыл - крепче фронт".

Неподалеку разместилась площадка "Мобилизационный пункт". Ребятам показали и рассказали, как шло формирование отрядов самообороны из числа рабочих и служащих предприятий, как проходили занятия, в ходе которых гражданские люди получали навыки обращения с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ), овладевали приемами владения штыковым оружием. На этой площадке тоже можно было увидеть плакаты военной поры, например, плакат, ставший одним из символов времени, - "Родина-мать зовет!"

На одной из площадок была воссоздана обстановка полевого госпиталя. Во время войны более 1,6 тыс. девушек из Куйбышева работали на фронте медсестрами, спасая жизни бойцов в местах боевых действий. Кстати, во время Великой Отечественной многие самарские девушки служили не только медсестрами, но и снайперами, летчицами, проходили службу в войсках ПВО.

"Идея провести такую реконструкцию возникла два года назад, - рассказывает сотрудник музея Доценко. - Мы хотели показать повседневную жизнь тылового Куйбышева, который в то время был одним из крупнейших промышленных центров страны. И показать так, чтобы это было понятно и интересно современным школьникам".

Одежда и предметы быта военной поры, действия артистов-волонтеров, разыгрывающих сценки из той жизни, рассказы ведущих, которые были тоже одеты в военную форму, - все это помогло самарским школьникам почувствовать подлинную атмосферу той жизни, которой жили их прадедушки и прабабушки, когда они были в том же возрасте или чуть постарше.