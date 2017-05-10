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Энергетика ТЭК

В апреле 2017 года в Самарской области на 7,8% выросло энергопотребление

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области в апреле 2017 г. увеличилось на 7,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. и составило 1,9 млрд кВт-часов.

Об этом по оперативным данным сообщил филиал АО "Системный оператор ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей" (Самарское РДУ).

Также в апреле 2017 г. (в сравнении с апрелем прошлого года) на 2,9% увеличилась выработка электроэнергии электростанциями Самарской энергосистемы. По данным Самарского РДУ, основную нагрузку несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 783,9 млн кВт-ч, что на 7,9% больше, чем в апреле 2016 года.

Жигулевская ГЭС выработала 1 млрд кВт-ч, что на 1,2% меньше, чем в апреле 2016 года. Выработка электростанциями промышленных предприятий Самарской области составила 20,2 млн кВт-ч, продемонстрировав очень существенный рост - на 38,8%.

По информации Самарского РДУ, максимум потребления мощности в энергосистеме Самарской области в апреле 2017 г. был зафиксирован 3 апреля в 09:00 час при среднесуточной температуре наружного воздуха 2ºС. Его значение составило 3,1 тыс. МВт, это на 134 МВт выше максимума потребления мощности, зафиксированного в апреле 2016 года.

"Увеличение объема выработки электроэнергии в энергосистеме Самарской области в апреле 2017 года по отношению к апрелю прошлого года произошло за счет увеличения выработки тепловых электростанций энергосистемы Самарской области, а также их работы по плановому графику с учетом схемно-режимной ситуации. Увеличение потребления электроэнергии в Самарской энергосистеме в апреле 2017 года связано с увеличением электропотребления крупных промышленных предприятий, а также более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой наружного воздуха. В апреле 2017 года ее значение было на 3,6°С ниже, чем в апреле прошлого года", - пояснил директор Самарского РДУ Сергей Аникин.

Гид потребителя

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