Начался суд над адвокатом и полицейским, вымогавших деньги у цыганки

В среду, 10 мая, в Промышленном райсуде началось судебное следствие по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

На скамье подсудимых - адвокат коллегии "Пульс времени" 31-летний Александр Силуянов, которого обвиняют в покушении на хищение 3 млн руб., и 27-летний экс-капитан полиции Андрей Попов, пытавшийся путем обмана "заработать" 220 тыс. рублей.

По версии предварительного следствия, в октябре-ноябре прошлого года они вымогали у потерпевшей деньги за прекращение уголовного преследования сестры потерпевшей, отбывающей срок в одной из колоний области.

Как показала в суде потерпевшая Алексеева, все началось с того, что сестра позвонила из колонии и сообщила: сотрудница оперчасти требует с нее 3 млн руб. за то, чтобы не предавать огласке сведения, которые ухудшат ее положение в местах лишения свободы. Потерпевшей передали телефон человека, с которым следует начать переговоры. Так Алексеева связалась с адвокатом Силуяновым, которого 1 ноября 2016 г. сотрудники УФСБ по Самарской области задержали с поличным, когда потерпевшая под контролем правоохранителей передала ему 1,5 млн руб. аванса.

По словам Алексеевой, чтобы получить от нее деньги, Силуянов постоянно передавал ей угрозы, якобы исходящие от других лиц. А однажды дал телефон, чтобы потерпевшая поговорила с полицейским, который угрозами "всей вашей семье будет хуже" торопил с уплатой. Этим полицейским и оказался Попов, который посодействовал вымогателю в получении якобы 220 тыс. рублей. Все разговоры с Силуяновым женщина записывала на диктофон, и это стало одним из доказательств в данном уголовном деле.

Сейчас Попов, которого в январе 2017 года уволили из рядов полиции, находится в следственном изоляторе, свою вину он признает полностью. А его подельник, адвокатский статус которого приостановлен, вину признает частично и находится под домашним арестом.