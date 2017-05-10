Начался суд над адвокатом и полицейским, вымогавших деньги у цыганки

В среду, 10 мая, в Промышленном райсуде началось судебное следствие по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
На скамье подсудимых - адвокат коллегии "Пульс времени" 31-летний Александр Силуянов, которого обвиняют в покушении на хищение 3 млн руб., и 27-летний экс-капитан полиции Андрей Попов, пытавшийся путем обмана "заработать" 220 тыс. рублей.
По версии предварительного следствия, в октябре-ноябре прошлого года они вымогали у потерпевшей деньги за прекращение уголовного преследования сестры потерпевшей, отбывающей срок в одной из колоний области.
Как показала в суде потерпевшая Алексеева, все началось с того, что сестра позвонила из колонии и сообщила: сотрудница оперчасти требует с нее 3 млн руб. за то, чтобы не предавать огласке сведения, которые ухудшат ее положение в местах лишения свободы. Потерпевшей передали телефон человека, с которым следует начать переговоры. Так Алексеева связалась с адвокатом Силуяновым, которого 1 ноября 2016 г. сотрудники УФСБ по Самарской области задержали с поличным, когда потерпевшая под контролем правоохранителей передала ему 1,5 млн руб. аванса.
По словам Алексеевой, чтобы получить от нее деньги, Силуянов постоянно передавал ей угрозы, якобы исходящие от других лиц. А однажды дал телефон, чтобы потерпевшая поговорила с полицейским, который угрозами "всей вашей семье будет хуже" торопил с уплатой. Этим полицейским и оказался Попов, который посодействовал вымогателю в получении якобы 220 тыс. рублей. Все разговоры с Силуяновым женщина записывала на диктофон, и это стало одним из доказательств в данном уголовном деле.
Сейчас Попов, которого в январе 2017 года уволили из рядов полиции, находится в следственном изоляторе, свою вину он признает полностью. А его подельник, адвокатский статус которого приостановлен, вину признает частично и находится под домашним арестом.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????