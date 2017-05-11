У ж/д станции Новоотрадная грузовой поезд сбил насмерть двух девушек

В среду, 10 мая, в 21:20 у ж\д станции Новоотрадная грузовым поездом 8201 были сбиты две 17-летние девушки.

Девушки скончались от травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.