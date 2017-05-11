Погибшие под поездом у ж/д станции Новоотрадная девушки были студентками медицинского колледжа

В четверг, 11 мая, стало известно, что погибшие накануне под поездом у ж\д станции Новоотрадная 17-летние девушки являлись студентками Кинель-Черкасского медицинского колледжа и проживали в этом же селе в общежитии. Об этом сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин.

В транспортной прокуратуре так же уточнили, что девушки перебегали через рельсы, чтобы успеть на отходящую электричку.

Тем временем в Приволжском СУ на транспорте СК РФ уточняют, что студентки были сбиты ремонтным поездом, машинист которого применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, однако, трагедию предотвратить не удалось.

Сейчас проверку по факту случившегося проводят и следователи, и представители Куйбышевской транспортной прокуратуры. Обстоятельства произошедщего устанавливаются.