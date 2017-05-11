В Самаре экстренные службы девять часов дежурили у дома, где мужчина грозился прыгнуть с балкона девятого этажа

В среду, 10 мая, около 12 часов дня в экстренные службы Самары поступила информация о том, что в одном из домов по ул. 22-го Партсъезда молодой мужчина грозится спрыгнуть с балкона девятого этажа, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Чтобы возмутитель спокойствия не разбился, сотрудники МЧС установили под балконом надувное устройство, предназначенное для спасения людей при падении с высоты — так называемый "Куб жизни". Тем временем, мужчина на балконе не поддавался на уговоры отказаться от задуманного. При этом он несколько раз уходил с балкона в комнату и несколько раз выходил, снова садясь на ограждение балкона.
В итоге экстренные службы провели у дома весь день. Около девяти часов вчера на место происшествия приехал брать смутьяна, который уговорил его капитулировать. Человеку, собравшему у дома чрезвычайные службы оказалось около 27 лет. После инцидента он был доставлен в соответствующее лечебное учреждение.
Последние комментарии
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.
А сами родители почему скорую не вызвали?
Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!
Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.