В Самаре экстренные службы девять часов дежурили у дома, где мужчина грозился прыгнуть с балкона девятого этажа

В среду, 10 мая, около 12 часов дня в экстренные службы Самары поступила информация о том, что в одном из домов по ул. 22-го Партсъезда молодой мужчина грозится спрыгнуть с балкона девятого этажа, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Чтобы возмутитель спокойствия не разбился, сотрудники МЧС установили под балконом надувное устройство, предназначенное для спасения людей при падении с высоты — так называемый "Куб жизни". Тем временем, мужчина на балконе не поддавался на уговоры отказаться от задуманного. При этом он несколько раз уходил с балкона в комнату и несколько раз выходил, снова садясь на ограждение балкона.

В итоге экстренные службы провели у дома весь день. Около девяти часов вчера на место происшествия приехал брать смутьяна, который уговорил его капитулировать. Человеку, собравшему у дома чрезвычайные службы оказалось около 27 лет. После инцидента он был доставлен в соответствующее лечебное учреждение.