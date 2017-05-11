Фотовыставка летописца уникальных святых мест Костаса Асимиса открылась в Самаре

В ТЦ "Амбар" 10 мая вниманию самарцев была представлена экспозиция греческого фотохудожника Костаса Асимиса "Наш Афон", передает корреспондент Волга Ньюс.

На выставке, открывшейся по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия, представлено более 200 фотографий.

Фотопроект Костаса Асимиса, считающегося официальным фотолетописцем Святой горы, путешествует по России начиная с 2009 года. А снимает монастыри и храмы Афона Костас на протяжении 20 последних лет.

Греческий фотограф принял участие в открытии самарской выставки, рассказав самарцам об этом проекте и прокомментировав снимки. В этих фотографиях отражена повседневная жизнь послушников Святой горы Афон. Вот идет постриг монаха. Вот послушники заняты рыбной ловлей, другие пекут хлеб. Вот один из них едет по своим делам на ослике. А вот кресты на древних могилах и молодой послушник рядом размышляет о чем-то. Снимки словно бы переносят нас на много веков назад, в евангельские времена. Выразительные портреты афонских старцев, лица которых полны света и мудрости. Один из них с добродушной улыбкой протягивает автору снимка виноградную гроздь: "Что ты меня снимаешь, дай я тебя лучше угощу!".

На снимках можно увидеть сами монастыри (всего их на Афоне двадцать), гармонично вписанные в окружающую природу. Среди них — и Свято-Пантелеймонов монастырь, по преданию, основанный князем Владимиром после принятия им христианства. Рядом на снимках — святыни монастырей и чудотворные иконы. А вот необычайной красоты уголки природы, которые, по преданию, считаются земным уделом Богоматери. Лесистые предгорья, утесы, былинные облака, просвеченные солнцем. Травы и цветы. Море — то серовато-стальное, то голубое, то изумрудное.

"За каждым кадром, — рассказывает фотограф, — мои ощущения, предчувствия. У каждого снимка — своя история. Так, в поле, среди множества колосков, я увидел два таких, которые, по моим ощущениям, олицетворяют жизнь во всей ее красе и силе. Для меня не возникает сомнения: это Он и Она — символы плодородия, возрождения божественного дела жизни".

Рядом — черно-белые снимки, рассказывающие о жизни Афона в конце позапрошлого — начале прошлого веков. Костас Асимис реставрировал более двухсот негативов дагерротипов, хранящихся в архиве русского Свято-Пантелеймонова монастыря. А вообще, фотолетопись жизни на Афоне ведет начало еще с 70-х годов девятнадцатого века. Теперь к истории святых мест, запечатленной на снимках, могут приобщиться и самарцы.

Выставка "Наш Афон" в ТЦ "Амбар" будет работать до 10 июня.