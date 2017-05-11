В Тольятти пенсионер получил огнестрельное ранение грудной клетки

В среду, 10 мая, в восьмом часу вечера на даче в окрестностях мкр. Ново-Матюшкино Комсомольского района Тольятти понадобилась экстренная помощь 72-летнему пенсионеру, получившему огнестрельное ранение грудной клетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие медики сразу стали оказывать мужчине помощь и делая все для спасения его жизни, перевезли его в лечебное учреждение Тольятти. По предварительным данным состояние пострадавшего было тяжелым. Обстоятельства случившегося устанавливаются.