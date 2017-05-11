В Тольятти пенсионер получил огнестрельное ранение грудной клетки

В среду, 10 мая, в восьмом часу вечера на даче в окрестностях мкр. Ново-Матюшкино Комсомольского района Тольятти понадобилась экстренная помощь 72-летнему пенсионеру, получившему огнестрельное ранение грудной клетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие медики сразу стали оказывать мужчине помощь и делая все для спасения его жизни, перевезли его в лечебное учреждение Тольятти.
По предварительным данным состояние пострадавшего было тяжелым.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...