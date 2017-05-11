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Экономика и бизнес

Ростехнадзор через суд добился остановки работы склада ГСМ сызранского Тяжмаша

СЫЗРАНЬ. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ростехнадзор через Сызранский городской суд добился приостановки работы склада ГСМ АО "Тяжмаш" на 10 суток, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием приостановки деятельности завода были многочисленные нарушения выявленные в ходе проверки предприятия Ростехнадзором.

Так при проверке склада горюче-смазочных материалов было выявлено 35 нарушений обязательных норм и правил промышленной безопасности при эксплуатации. В том числе: отсутствует проектная документация; не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств; не оснащены двойным торцевым уплотнением насосы; допущено разрушение целостности отмостков резервуара; отсутствует средство защиты от распространения пламени на дыхательной линии резервуара РВС-3000.

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Последние комментарии

Александр Крюков 29 апреля 2017 15:19 Один "серый", другой белый: как идет борьба с нелегальной "наружкой"

Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Мурсик 😜 23 апреля 2017 12:24 Один "серый", другой белый: как идет борьба с нелегальной "наружкой"

Уважаемый эксперд-Александр!!! Прочитав Ваши комментарии возникает вопрос... А вы то на чьей стороне и чьи интересы блюдете?! Город ежемесячно получает миллионы от легальной рекламы, что позволяет выделять дополнительные средства на нужды города, а вы тут про какие-то инвестиционные затраты и менеджеров пишете.... Аж 4 поста накатали)))) Не за горами 2019 год и новые торги, и сейчас реальная угроза, что финансовые потоки от рекламы прекратятся... Вот и бьют тревогу рекламщики, защищая не только свои интересы, но и города.

Олег Бобкова 22 апреля 2017 13:11 Один "серый", другой белый: как идет борьба с нелегальной "наружкой"

Молодец Крюк, так держать, они считать не умеют, вложили в бюджет бабки ))) гнать их надо из Самары со своей рекламой, а нам и так хорошо с серыми щитами было и буде!

Александр Крюков 21 апреля 2017 16:13 Один "серый", другой белый: как идет борьба с нелегальной "наружкой"

Из статьи: " ...представитель питерской рекламной компании "Руан" Мария Михеева. - Со времени заключения договоров прошло уже 2,5 года, но наши инвестиционные затраты до сих пор не покрыты из-за агрессивного демпинга незаконных рекламщиков". Только сейчас уже не питерская, а орловская! А инвестиционные затраты не окупятся никогда - ранее указывал по каким причинам (с математикой у кого-то туго).

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