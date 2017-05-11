Ростехнадзор через суд добился остановки работы склада ГСМ сызранского Тяжмаша

Ростехнадзор через Сызранский городской суд добился приостановки работы склада ГСМ АО "Тяжмаш" на 10 суток, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием приостановки деятельности завода были многочисленные нарушения выявленные в ходе проверки предприятия Ростехнадзором.



Так при проверке склада горюче-смазочных материалов было выявлено 35 нарушений обязательных норм и правил промышленной безопасности при эксплуатации. В том числе: отсутствует проектная документация; не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств; не оснащены двойным торцевым уплотнением насосы; допущено разрушение целостности отмостков резервуара; отсутствует средство защиты от распространения пламени на дыхательной линии резервуара РВС-3000.