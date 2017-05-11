Кто на самом деле обманул покупателей квартир в ЖК "Куйбышев"

В Самаре в двух разных судах рассматривается одно по сути дело о масштабном обмане десятков людей, которые отдали деньги за квартиры в ЖК "Куйбышев" на ул. Демократической напротив BMW-центра.

Владельцем земли является "ООО Вымпел", в декабре 2012 г. оно сдало участок в аренду КБ "Проект: Куйбышев", который через некоторое время начал там возводить жилые дома. Интрига заключается в том, что земля была другой категории, а потому разрешение на строительство компания, как нам сообщили в министерстве строительства Самарской области, по факту получила лишь 10 июня 2016 года.

Генподрядчиком КБ "Проект: Куйбышев" и по сей день является ООО "Волгастрой". С 2012 г. по декабрь 2014 в качестве субподрядчика к строительству привлекалось ООО СК "Стройкачество", возглавляемое Максимом Кузьминым.

"В суде директор СК "Волгастрой" Сергей Хорев заявил, что на привлечении "Стройкачества" в виде подрядчика настояло руководство КБ "Проект: Куйбышев", — сообщил адвокат Марат Мухтаров. — Зачем нужна была именно эта контора, мог бы, наверное, рассказать директор КБ "Проект: Куйбышев" Эдуард Шматков, но его в суде еще не допрашивали".

В 2014 г. десятки квартир в строящемся доме были проданы. И это при том что по закону без разрешения на строительство привлекать деньги дольщиков нельзя. Проблему решили следующим образом: ООО "Трансстройматериалы" (поставлявшая часть строительных материалов для СК "Стройкачество") в лице Оксаны Шик заключало договоры займа с физическими лицами. Там прописывалась конкретная квартира в определенном доме, под которую давалась "ссуда".

Далее "Трансстройматериалы" полученные средства "инвестировало" в строительство ЖК "Куйбышев", что удостоверялось соответствующими документами, где также фигурировали "купленные" квартиры.

В итоге счастливые покупатели получали договор займа с ООО "Трансстройматериалы" в лице Оксаны Шик, инвестиционные договоры между "Трансстройматериалами" и "Стройкачеством" с квитанцией, копию договора подряда на строительство между "Стройкачеством" и "Волгастроем" и договор генерального подряда между КБ "Проект: Куйбышев" и ООО СК "Волгастрой". Причем копия последнего была заверена печатью "Волгастроя" и подписью директора компании Сергея Хорева.

Людям обещали, что вот-вот будет получено разрешение на строительство, после чего КБ "Проект: Куйбышев" заключит с ними договоры участия в долевом строительстве.

Сейчас люди фактически остались и без денег, и без квартир. Как это получилось, недоумевают даже "стреляные" адвокаты.

"Когда ко мне в 2014 году пришел мой клиент с вопросом, надежно ли вкладываться в ЖК "Куйбышев", я лично наводил справки, — рассказывает юрист Олег Кривецкий. — Когда я приехал на стройку, фундамент там заливали под руководством директора ООО СК "Стройкачество" Максима Кузьмина, а бетон на стройку поставляла компания Оксаны Шик ООО "Трансстройматериалы". Мне в нескольких источниках подтвердили, что КБ "Проект: Куйбышев" — протеже СК "Град", во главе обеих компаний стоял Эдуард Шматков. Тогда я изучил бумаги, на тот момент по ним было понятно, что подрядные и субподрядные организации ООО СК "Стройкачество" и ООО "Трансстройматериалы" — выполняют работы на ООО СК "Волгастрой" и КБ "Проект: Куйбышев". В 2015-м году приняли ФЗ-214, который должен защищать права дольщиков, где было прописано, что продавать квартиры может только застройщик. Этим, на мой взгляд, и воспользовался генпорядчик, переложив ответственность за уже проданные до получения разрешения на строительство квартиры на субподрядчика".

Даже возбуждение уголовного дела в ноябре 2015-го не принесло желаемого облегчения. Почему-то следователи очень избирательно подходили как к отбору потерпевших, так и к привлечению к ответственности подозреваемых. В итоге жертв мошенничества насчитали около десятка. Хотя свидетели и сегодня говорят о толстых пачках договоров с людьми, которым "продали" квартиры в ЖК "Куйбышев".

"Когда к нам стали приходить недовольные клиенты, возмущенные тем, что после получения разрешения на строительство с ними не заключили договоры долевого участия, мы подняли все документы, чтобы перепроверить их, и пачка была очень приличная, договоров оказалось много, причем мы лично знали не всех покупателей", — подтвердила совсем недавно в суде риелтор Ольга Б., которая работала с Оксаной Шик. По делу она проходит свидетелем.

Интересно, что вначале следствие предположило, что Оксана Шик и Максим Кузьмин вместе со своим отцом Александром Кузьминым действовали втайне от Эдуарда Шматкова, но в сговоре друг с другом. Однако в результате уголовное дело по непонятным причинам разделили, и Оксану Шик сейчас судят в Октябрьском районном суде по трем эпизодам продажи квартир, а Кузьминых — в Кировском районом суде за семь "проданных" квартир.

"Кузьминым вменяется совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, — уточнила старший помощник прокурора Кировского района Светлана Абдулаева. — Предварительным следствием установлено, что в сговоре они были между собой, а деньги, полученные от потерпевших, не вкладывали в строительство, а присвоили".

Ситуация на самом деле получается абсурдная: в обвинительном заключении Кузьминых сказано, что они точно знали о том, что не имеют права заключать договоры соинвестирования в строительство и обманули Оксану Шик, которая "добросовестно заблуждаясь относительно того, что деньги привлеченных ею клиентов в полном объеме пойдут на строительство", в результате чего она заключила договоры займа с пятью клиентами, а деньги передала Кузьминым, которые присвоили чужие миллионы.

В обвинительном же заключении Оксаны Шик, наоборот, указывается, что это был ее план и это она обманула Кузьминых, достоверно зная, что те не имеют права привлекать инвестиции частных лиц в строительство. И по этой версии деньги присвоила Шик, которая с самого начала не собиралась выполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, следователи "пропустили" тот факт, что в деле не сходятся суммы, которые Шик получала от клиентов, и суммы, отображенные в квитанциях, выдаваемых ей в ООО СК "Стройкачество". Кое-где это объясняется тем, что она удерживала свою долю, где-то этот факт просто игнорируется, и совершенно необъяснимы случаи, когда потерпевшие говорят, что отдали 1,3 млн рублей, а в бумагах отображены 1,4 млн рублей.

Также в рамках следствия не производилась оценка выполненных работ на собственно ЖК "Куйбышев": априори силовики решили, что Шик и Кузьмины деньги похитили. Как тогда объяснить тот факт, что при визите Олега Кривецкого Максим Кузьмин лично руководил работами на объекте? На какие деньги они велись? Почему-то следствие не захотело проверить, не вкладывались ли деньги потерпевших в объект, как то и предполагалось договорами.

"Мы неоднократно обращали внимание следствия на несостыковки, писали в надзорные органы, просили суды вернуть уголовные дела Кузьминых и Шик на доследование, но нас как будто никто не слышит, — удивляется адвокат Марат Мухтаров. — Недавно мы обратились за помощью к президенту РФ, который поручил разобраться в нашей ситуации МВД России и Генпрокуратуре. Надеемся на помощь с их стороны".

Между тем главные герои этой истории хранят молчание: Максим Кузьмин и Оксана Шик от комментариев отказались, до Эдуарда Шматкова дозвониться не удалось. А ведь именно последний мог бы рассказать, что было указано в дополнительном соглашении между "Стройкачеством" и "Волгастрой" (которое нам раздобыть не удалось), действительно ли подрядчик продавал квартиры втайне от руководства КБ "Проект: Куйбышев", и почему сотрудники головной компании сначала обещали клиентам "Стройкачества" квартиры, а потом отправили их на все четыре стороны.

Ведь, по данным одной из потерпевших, Светланы Рудольф, которая, по ее словам, дважды была на личном приеме у Эдуарда Шматкова, тот якобы обещал "попридержать" ей квартиру и подтвердил, что договорные обязательства со "Стройкачеством" были. Ей предложили подождать немного, пока между компаниями проводятся взаиморасчеты, но когда через месяц она вновь обратилась с вопросом когда же будут документы на квартиру, ей ответили, что тот вексель, который полагался ей, отдали другим людям.

В министерстве строительства Самарской области в ответ на наш запрос сообщили, что впервые слышат о сложившейся ситуации и никаких жалоб на нарушения застройщиком прав дольщиков ранее не поступало. Более того, в ведомстве отрапортовали, что проверки в ООО КБ "Проект: Куйбышев" министерством не проводились "поскольку плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, не проводятся".

Каким образом КБ "Проект: Куйбышев" оказался субъектом малого предпринимательства, и как чиновники два года не видели стройку на ул. Демократической, которая велась без разрешительной документации, остается не ясным.

Однако известно, что в ноябре 2015 г. четверо потерпевших обращались к министру строительства Самарской области Алексею Гришину в письменной форме с подробным изложением произошедшего и просьбой разобраться на каком основании "Стройкачество" и "Трансстройматериалы" привлекали деньги на строительство ЖК "Куйбышев", принять меры к наказанию нарушителей и восстановлению прав пострадавших. Копия этого письма имеется в распоряжении редакции.

Кроме того, 10 мая в Октябрьском районном суде оглашали показания сотрудницы министерства строительства Самарской области Натальи М., данные ею в мае 2016-го, в которых чиновница подтвердила, что строительство домов без разрешения — это серьезное нарушение, а сам объект в таком случае является самовольной постройкой. В таком случае как минимум с мая 2016-го в ведомстве должны были знать о сложившейся в ЖК "Куйбышев" ситуации.

Мы просим прокуратуру Самарской области обратить внимание на странности этого дела: взаимоисключающие обвинительные заключения, игнорирование надзорными органами незаконной стройки и непривлечение к ответственности застройщика, а главное — нарушенные права людей, так и не признанных обманутыми дольщиками, а также тех потерпевших, которых следствие не удосужилось найти и допросить.

Также мы просим прокуратуру области проверить, не фигурирует ли долевка в ЖК "Куйбышев" в декларациях и фактической собственности у следователя СЧ городского УМВД по Самаре Елены Середавиной, ее прямых руководителей, а также у сотрудников городской прокуратуры, работавших над этим делом и утверждавших обвинительное заключение Оксаны Шик и семейства Кузьминых.

Между тем, по имеющимся данным, в настоящее время Оксана Шик является фигуранткой нового уголовного дела — на сей раз ее подозревают в продаже квартир в доме на 5-й просеке, строительство которого вела компания "Берег", там также утверждают, что эту женщину не знали и квартиры она продавала незаконно. В уже рассматривающемся в Октябрьском районном суде уголовном деле фигурирует еще один объект — дом по адресу: квартал 1 на Красной Глинке, строительство которого вело ООО "Спектр-плюс" за счет инвестирования ОАО "Самарский завод "Электрощит".

К слову, ООО "Спектр-плюс" не так давно "засветился" в скандале с двойными продажами квартир в доме на ул. Самарской, от которых пострадала вдова заслуженного артиста России Александра Амелина Ингрид Амелина. А главбух компании в рамках следствия по делу Шик поясняла следователям, что замдиректора компании Владимир Соседов действительно отдавал распоряжение выдать договор долевого строительства покупательнице, пришедшей от Оксаны Шик, хотя ни о каких договорах с этой дамой свидетель ранее не слышала.