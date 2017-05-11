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Детский познавательный телеканал "О!" начал вещание в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал "О!" начал вещание в сети "Интерактивного ТВ" компании "Ростелеком". Канал включен в пакеты "Твой оптимальный", "Твой продвинутый" и "Твой максимальный", и найти его можно на кнопке 316.

Телеканал "О!" — первый и единственный сегодня познавательный канал на русском языке для детей от 3-х до 8-ми лет. Программы телеканала направлены на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. Здесь собраны лучшие развивающие передачи и мультфильмы, которые сделают время, проведенное перед телевизором, не только приятным, но и полезным.

"Мы очень рады, что новый познавательный детский телеканал "О!" теперь доступен пользователям "Интерактивного ТВ" компании "Ростелеком". Внимательное отношение этого оператора к выбору контента для своих абонентов, многообразие телеканалов самой разной тематики и, главное, особое внимание к телеканалам для детей делает его важнейшим партнером для нас. Я искренне надеюсь, что "О!" обязательно найдет отклик как у детей, так и у их родителей, ведь наша общая задача — сделать время, проведенное у телевизора, не только интересным, но и полезным", — говорит Анна Шнайдер, главный редактор телеканала "О!".

"С удовольствием представляем нашим абонентам с детьми новый телеканал "О!". Важно, что команда "О!" очень тщательно подходит к выбору контента, который обязательно проверяется педагогами и детскими психологами. Телеканал делает акцент на "умные" программы, мультфильмы и сериалы, которые не только развлекают, но и помогают ребенку узнавать что-то новое и развиваться. Желаем всем маленьким телезрителям приятного и познавательного просмотра", — сказала Олеся Коновалова, заместитель директора по контентной политике "Ростелекома".

"Интерактивное телевидение" — уникальный федеральный продукт "Ростелекома", которым пользуется уже 4,2 млн семей по всей России. "Интерактивное ТВ" — это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. "Ростелеком" транслирует более 200 телеканалов. Услуга "Управление просмотром" позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, архивом программ.

Сервис "Видеопрокат" предлагает к просмотру более 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D, а также мультфильмы, концерты, познавательные программы. Сервис "Мультискрин" позволяет объединить до пяти экранов для просмотра ТВ- и видеоконтента: телевизоры, компьютеры и ноутбуки, планшеты, Smart TV.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

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Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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