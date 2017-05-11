Детский познавательный телеканал "О!" начал вещание в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома"

В мае 2017 года новый детский познавательный телеканал "О!" начал вещание в сети "Интерактивного ТВ" компании "Ростелеком". Канал включен в пакеты "Твой оптимальный", "Твой продвинутый" и "Твой максимальный", и найти его можно на кнопке 316.

Телеканал "О!" — первый и единственный сегодня познавательный канал на русском языке для детей от 3-х до 8-ми лет. Программы телеканала направлены на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. Здесь собраны лучшие развивающие передачи и мультфильмы, которые сделают время, проведенное перед телевизором, не только приятным, но и полезным.

"Мы очень рады, что новый познавательный детский телеканал "О!" теперь доступен пользователям "Интерактивного ТВ" компании "Ростелеком". Внимательное отношение этого оператора к выбору контента для своих абонентов, многообразие телеканалов самой разной тематики и, главное, особое внимание к телеканалам для детей делает его важнейшим партнером для нас. Я искренне надеюсь, что "О!" обязательно найдет отклик как у детей, так и у их родителей, ведь наша общая задача — сделать время, проведенное у телевизора, не только интересным, но и полезным", — говорит Анна Шнайдер, главный редактор телеканала "О!".

"С удовольствием представляем нашим абонентам с детьми новый телеканал "О!". Важно, что команда "О!" очень тщательно подходит к выбору контента, который обязательно проверяется педагогами и детскими психологами. Телеканал делает акцент на "умные" программы, мультфильмы и сериалы, которые не только развлекают, но и помогают ребенку узнавать что-то новое и развиваться. Желаем всем маленьким телезрителям приятного и познавательного просмотра", — сказала Олеся Коновалова, заместитель директора по контентной политике "Ростелекома".