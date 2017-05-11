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Россельхозбанк выдал 98 млрд рублей на проведение сезонных работ

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2017 года Россельхозбанк предоставил заемщикам на проведение сезонных работ 98 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает результат за первые четыре месяца прошлого года. По данным Минсельхоза России, на Банк приходятся порядка 85% всего объема кредитов, выдаваемых на эти цели, при этом доля Россельхозбанка существенно возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (на 15 п. п.).

Более 72 млрд рублей направлены крупным сельхозпредприятиям, еще 26 млрд рублей — малому и среднему бизнесу. Часть средств — порядка 35 млрд рублей — предоставлена в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

Для Банка финансирование сезонных работ является одним из приоритетных направлений деятельности. Условия для заемщиков являются максимально доступными, а сроки рассмотрения заявок составляют не более 5 дней при предоставлении полного пакета документов.

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