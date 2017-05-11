Россельхозбанк выдал 98 млрд рублей на проведение сезонных работ

С начала 2017 года Россельхозбанк предоставил заемщикам на проведение сезонных работ 98 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает результат за первые четыре месяца прошлого года. По данным Минсельхоза России, на Банк приходятся порядка 85% всего объема кредитов, выдаваемых на эти цели, при этом доля Россельхозбанка существенно возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (на 15 п. п.).
Более 72 млрд рублей направлены крупным сельхозпредприятиям, еще 26 млрд рублей — малому и среднему бизнесу. Часть средств — порядка 35 млрд рублей — предоставлена в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.
Для Банка финансирование сезонных работ является одним из приоритетных направлений деятельности. Условия для заемщиков являются максимально доступными, а сроки рассмотрения заявок составляют не более 5 дней при предоставлении полного пакета документов.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.