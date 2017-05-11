На ремонт внутридворовых проездов и тротуаров в Самаре потратят 13 млн рублей

МП "Благоустройство" ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту автодорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах Самары.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 12,8 млн рублей.

Согласно опубликованной аукционной документации, подрядчику необходимо будет провести восстановление покрытия из асфальтобетонного гранулята на площади 500 кв. м, восстановление а/б покрытия на площади 200 кв. м, ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре на площади 2,4 тыс. кв. м, восстановление покрытия на тротуаре на площади 4 тыс. кв. м, отремонтировать 10 смотровых колодцев и восстановить бортовой камень.

Все работы необходимо провести до 30 июня.

Подрядчика определят 2 июня.