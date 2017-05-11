Николай Меркушкин: "Первые итоги моей работы уже можно подвести"

В четверг, 11 мая, в конференц-зале регионального правительства началась пресс-конференция Николая Меркушкина, посвященная пятилетию работы в должности губернатора Самарской области.
"Прошло пять лет, есть что сказать, подвести некие итоги", — отметил в коротком вступительном слове Николай Меркушкин и сразу предложил перейти к вопросам.
Корреспондент ГТРК "Самара" Ольга Федорова поинтересовалась у губернатора: "Какие задачи сейчас стоят перед властью, изменилось ли отношение простых людей к власти".
"Задач предстоит решить еще очень много, многое, конечно было уже сделано. К примеру, меняется отношение людей к власти, но этот процесс начался лишь полтора-два года назад. Мы пошли по пути создания 355 общественных советов, чтобы максимально приблизить власть к жителям. Без обратной связи власть работать не может", — сказал Николай Меркушкин.
Губернатор отметил, что по определенным направлениям социально-экономического развития удалось кардинально изменить ситуацию. Например, в строительстве. "По всей стране идет снижение темпов строительства в первом квартале 2017 года, у нас рост 102%, удалось снизить стоимость квадратного метра, получилось сделать жилье доступным", — сказал губернатор.
Впрочем, пока ипотечные кредиты доступны не всем, и эту проблему надо решать.
Изменяется ситуация и в сфере дорожного строительства. "Мы серьезно повысили требования к подрядчикам, повышаем требования к качеству", — сказал Николай Меркушкин. Глава региона отметил, что главная цель — сделать в Самарской области дороги европейского уровня.
"В целом, работы впереди предстоит еще очень много, и необходимо максимальное вовлечение жителей области во все процессы, происходящие в регионе", — подчеркнул Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988