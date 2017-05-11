Николай Меркушкин: "Первые итоги моей работы уже можно подвести"

В четверг, 11 мая, в конференц-зале регионального правительства началась пресс-конференция Николая Меркушкина, посвященная пятилетию работы в должности губернатора Самарской области.

"Прошло пять лет, есть что сказать, подвести некие итоги", — отметил в коротком вступительном слове Николай Меркушкин и сразу предложил перейти к вопросам.

Корреспондент ГТРК "Самара" Ольга Федорова поинтересовалась у губернатора: "Какие задачи сейчас стоят перед властью, изменилось ли отношение простых людей к власти".

"Задач предстоит решить еще очень много, многое, конечно было уже сделано. К примеру, меняется отношение людей к власти, но этот процесс начался лишь полтора-два года назад. Мы пошли по пути создания 355 общественных советов, чтобы максимально приблизить власть к жителям. Без обратной связи власть работать не может", — сказал Николай Меркушкин.

Губернатор отметил, что по определенным направлениям социально-экономического развития удалось кардинально изменить ситуацию. Например, в строительстве. "По всей стране идет снижение темпов строительства в первом квартале 2017 года, у нас рост 102%, удалось снизить стоимость квадратного метра, получилось сделать жилье доступным", — сказал губернатор.

Впрочем, пока ипотечные кредиты доступны не всем, и эту проблему надо решать.

Изменяется ситуация и в сфере дорожного строительства. "Мы серьезно повысили требования к подрядчикам, повышаем требования к качеству", — сказал Николай Меркушкин. Глава региона отметил, что главная цель — сделать в Самарской области дороги европейского уровня.

"В целом, работы впереди предстоит еще очень много, и необходимо максимальное вовлечение жителей области во все процессы, происходящие в регионе", — подчеркнул Николай Меркушкин.