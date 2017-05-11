Самарские вкладчики лишившегося лицензии банка "Образование" получат 457 млн руб. от ВТБ24

Вкладчикам лишившегося лицензии банка "Образование" в Самарской области могут выплатить компенсации в 457 млн рублей. Такие данные озвучили в пресс-службе ВТБ24 в ПФО.

"Ожидается, что в ВТБ24 в Самарской области могут обратиться около 2,5 тыс. вкладчиков банка, а общий объем выплат составит 457 млн рублей. ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с А-Л и A-Z", — пояснили в банке.

ВТБ24, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 5 мая 2017 г. начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Образование". Банк осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности.

Ожидается, что всего по России в ВТБ24 могут обратиться около 16,4 тыс. вкладчиков банка, а общий объем выплат составит 9,9 млрд рублей.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций у "Образование" — 21 апреля 2017 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.

Напомним, 21 апреля ЦБ РФ отозвал лицензию у АКИБ "Образование". Финансовая организация имела отделение в Самаре, расположенное по адресу ул. Алексея Толстого, 116Б. Также банк был одним из финансовых учреждений, через которые выплачивалась стипендия студентам Самарского университета. ВТБ24 вместе с АО "Россельхозбанк" и ПАО "РГС Банк" был определен в качестве банка-агента для выплаты компенсации.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) начался 5 мая 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков по банкам-агентам размещена на сайте АСВ и в "Российской газете" от 10 мая 2017 года.