Николай Меркушкин: "Любой конкретный политический шаг — это ручное управление"

В четверг, 11 мая, глава региона Николай Меркушкин дал открытую пресс-конференцию, посвященную 5-летию пребывания в должности губернатора.
В числе прочего журналисты поинтересовались отношением Николая Меркушкина к методам управления регионом. "В 2012 году вы говорили, что области нужно 5 лет ручного управления. Изменилась ли ситуация сейчас?", — спросил журналист.
"Я в принципе не согласен с термином "ручное управление". Он использовался года 4 назад и сейчас уже неактуален, — сказал глава региона. — Все давно поняли, что само по себе государство не управляется. Должна быть законодательная исполнительная власть, контрольно-надзорные органы — все это ручное управление. Министры областного правительства каждое утро, приходя на работу, дают конкретные указания — это тоже управление "вручную". Любой конкретный политический шаг — это ручное управление: пришел, посмотрел и принял решение в рамках полномочий".
По словам главы региона, благодаря такому ручному управления удалось оптимизировать многие процессы в области.
"Было время, когда мы тратили на социальную помощь на несколько миллиардов больше, чем в Татарстане. И это считалось большим плюсом. Сегодня мы меняем эти подходы. Оптимизировать предстоит и здравоохранение, и социальную защиту, и работу других ведомств. Там придется принимать дополнительные решения, и этот тоже будет ручное управление", — сказал губернатор.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988