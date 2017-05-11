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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Любой конкретный политический шаг — это ручное управление"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 мая, глава региона Николай Меркушкин дал открытую пресс-конференцию, посвященную 5-летию пребывания в должности губернатора.

Николай Меркушкин: "Любой конкретный политический шаг — это ручное управление" Николай Меркушкин: "Любой конкретный политический шаг — это ручное управление"
Фото: Игорь Казановский

В числе прочего журналисты поинтересовались отношением Николая Меркушкина к методам управления регионом. "В 2012 году вы говорили, что области нужно  5 лет ручного управления. Изменилась ли ситуация сейчас?", — спросил журналист.

"Я в принципе не согласен с термином "ручное управление". Он использовался года 4 назад и сейчас уже неактуален, — сказал глава региона. — Все давно поняли, что само по себе государство не управляется. Должна быть законодательная исполнительная власть, контрольно-надзорные органы — все это ручное управление. Министры областного правительства каждое утро, приходя на работу, дают конкретные указания — это тоже управление "вручную". Любой конкретный политический шаг — это ручное управление: пришел, посмотрел и принял решение в рамках полномочий".

По словам главы региона, благодаря такому ручному управления удалось оптимизировать многие процессы в области.

"Было время, когда мы тратили на социальную помощь на несколько миллиардов больше, чем в Татарстане. И это считалось большим плюсом. Сегодня мы меняем эти подходы. Оптимизировать предстоит и здравоохранение, и социальную защиту, и работу других ведомств. Там придется принимать дополнительные решения, и этот тоже будет ручное управление", — сказал губернатор.

Гид потребителя

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Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

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по чаще приезжайте Жорес

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