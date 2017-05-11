"Золотой колосс" готовит квас и лимонады на натуральном сырье

В преддверии лета полки магазинов уже полны прохладительными напитками. Однако при всем богатстве выбора разборчивый покупатель стремится купить напитки, приготовленные на натуральном сырье.

К этой категории относится и продукция кинельского предприятия "Золотой колосс", которое работает на рынке безалкогольных напитков уже более 13 лет. За это время накоплен поистине уникальный опыт по выпуску качественной продукции. Его натуральный квас, натуральные лимонады и артезианская вода "Элитная" известны далеко за пределами региона. При этом используются как современные, так и традиционные способы производства.

Традиционный русский квас здесь готовят из натурального сырья по проверенным временем технологиям на специально подготовленной и очищенной воде. Натуральное брожение сохраняет все полезные витамины и микроэлементы и исключает использование вредных для здоровья консервантов, ароматизаторов и улучшителей вкуса. Линия пастеризации обеспечивает длительное сохранение качества кваса. "Квас хлебный" "Золотого колосса" — вкусный и полезный напиток, доступный по цене любому покупателю — получил Гран-при XVII Поволжской агропромышленной выставки.

Газированные напитки "Золотого колосса" могут смело пить и взрослые и дети.

Для изготовления напитков используются природная питьевая вода, фруктово-травяные сиропы, которые не содержат вредных для организма человека веществ.

Линейка кинельских лимонадов пополнилась к сезону новинками с экзотическими фруктовыми нотками и классическим вкусом — "Лимонад", "Мохито", "Барбарис", "Тропик", "Лимон".

Особая гордость кинельцев — вода "Элитная". Основа ее производства — высокотехнологичный процесс, который позволяет мягко скорректировать состав воды, сохраняя нетронутой ее природную структуру. Вода полностью очищена от механических примесей, обеззаражена, ее минерализация соответствует строгим санитарным нормам.

Технологи ООО "Золотой колосс" постоянно работают не только над повышением качества продукции, но и увеличением сроков ее хранения. Современное оборудование, строгий контроль, квалифицированный персонал позволяют гарантировать высокое качество продукции, доступную цену и своевременные поставки.

Всегда высокое качество продукции, которая известна не только в Самарской, но и в Оренбургской, Саратовской, Ярославской областях, Республике Татарстан, подтверждают награды различных федеральных и региональных агропромышленных выставок.

ООО "Золотой колосс" развивает торговую сеть и приглашает к сотрудничеству все заинтересованные компании!

www. золотой-колосс.рф

(846 63) 46-7-53, + 7 927 205 41 59, Россия, Самарская область, г. Кинель, п. г. т. Усть-Кинельский, ул. Элитная, 1а

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