Губернатор: "Кредитная нагрузка на бюджет области снизилась"

В четверг, 11 мая, в Самаре продолжается пресс-конференция губернатора Николая Меркушкина. Глава региона прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что долг Самарской области приблизился к критической отметке.

"Кредитная нагрузка в 2016 году на бюджет области снизилась. В 2017 году планируем еще в два раза снизить к уровню прошлого года и должны выйти к плановым показателям. То есть долг не будет превышать 50% от собственных доходов", — сказал Николай Меркушкин.

Кроме того, как заметил глава региона, уже погашены так называемые "дорогие" кредиты коммерческих банков с высокой процентной ставкой.

"Только за счет снижения процентных ставок нам удалось сэкономить 360 млн рублей в этом году, которые перераспределены на первоочередные нужды региона ", — сообщил Николай Меркушкин.