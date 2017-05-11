Губернатор: "Кредитная нагрузка на бюджет области снизилась"

В четверг, 11 мая, в Самаре продолжается пресс-конференция губернатора Николая Меркушкина. Глава региона прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что долг Самарской области приблизился к критической отметке.
"Кредитная нагрузка в 2016 году на бюджет области снизилась. В 2017 году планируем еще в два раза снизить к уровню прошлого года и должны выйти к плановым показателям. То есть долг не будет превышать 50% от собственных доходов", — сказал Николай Меркушкин.
Кроме того, как заметил глава региона, уже погашены так называемые "дорогие" кредиты коммерческих банков с высокой процентной ставкой.
"Только за счет снижения процентных ставок нам удалось сэкономить 360 млн рублей в этом году, которые перераспределены на первоочередные нужды региона ", — сообщил Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988