Николай Меркушкин: "Самые злободневные письма жителей я читаю лично"

В Самаре в четверг, 11 мая, проходит открытая пресс-конференция главы региона Николая Меркушкина, посвященная пятилетию его управления регионом. Среди обсуждаемых тем — поступающие в адрес губернатора обращения от рядовых граждан.
"Писем поступает множество, многие из них написаны от руки. В основном это просьбы и проблемы, но есть много благодарностей, — подчеркнул глава региона. — Все наиболее злободневные письма доводят до меня — особенно если это касается меня лично и моего окружения".
По словам Николая Меркушкина, многие обращения находятся на двойном контроле. "Отдельные вещи я поручаю профильным министерствам и параллельно другим ведомствам, чтобы работу этих министерств проверить. Особенно это касается тех случаев, когда заявители неоднократно обращались во все инстанции, но проблема была не решена, — сказал губернатор. — Иногда описываются ситуации длиной в несколько лет. Против рядовых жителей выступают такие "защитники собственных интересов", что приходится принимать серьезные меры".
В качестве примера глава региона привел одно из последних обращений. "Сегодня мы разобрались с перепродажей билетов на парад. Такие случаи, конечно, не в массовом масштабе, но были. Мы уже выяснили, какие министерства, предприятия, граждане в этом участвовали. Были случаи продажи билетов и среди партийного актива. Конечно, это недопустимо. Парад Победы — это не футбольный матч, продавать билеты на него — кощунство".
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988