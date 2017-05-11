Николай Меркушкин: "Самые злободневные письма жителей я читаю лично"

В Самаре в четверг, 11 мая, проходит открытая пресс-конференция главы региона Николая Меркушкина, посвященная пятилетию его управления регионом. Среди обсуждаемых тем — поступающие в адрес губернатора обращения от рядовых граждан.

"Писем поступает множество, многие из них написаны от руки. В основном это просьбы и проблемы, но есть много благодарностей, — подчеркнул глава региона. — Все наиболее злободневные письма доводят до меня — особенно если это касается меня лично и моего окружения".

По словам Николая Меркушкина, многие обращения находятся на двойном контроле. "Отдельные вещи я поручаю профильным министерствам и параллельно другим ведомствам, чтобы работу этих министерств проверить. Особенно это касается тех случаев, когда заявители неоднократно обращались во все инстанции, но проблема была не решена, — сказал губернатор. — Иногда описываются ситуации длиной в несколько лет. Против рядовых жителей выступают такие "защитники собственных интересов", что приходится принимать серьезные меры".

В качестве примера глава региона привел одно из последних обращений. "Сегодня мы разобрались с перепродажей билетов на парад. Такие случаи, конечно, не в массовом масштабе, но были. Мы уже выяснили, какие министерства, предприятия, граждане в этом участвовали. Были случаи продажи билетов и среди партийного актива. Конечно, это недопустимо. Парад Победы — это не футбольный матч, продавать билеты на него — кощунство".