Губернатор: Люди, распространяющие слухи об отставке, в очередной раз просчитались

В четверг, 11 мая, в конференц-зале правительства региона продолжается пресс-конференция Николая Меркушкина, посвященная 5-летию его работы в должности губернатора Самарской области.
Один из вопросов, который был задан главе региона представителями федеральных и региональных СМИ, касался потока информации об отставке губернатора. "Знаете ли вы людей, которые эти слухи распространяют?", — спросил журналист.
"Да, я знаю этих людей. И тех, кто реализовывает, и кто исполняет, и кто какие роли играет в этой цепочке. Известны и причины. В последнее время эта работа начинает затухать И я думаю, те люди, которые этим занимались и пытались заработать политический капитал, в очередной раз просчитались", — заверил Николай Меркушкин.
По словам Николая Меркушкина, последняя волна слухов напрямую связана с изменение порядка оказания соцподдержки. Губернатор заверил: это необходимый сегодня шаг, потому что мы до сих пор оказываем соцподдержку "абсолютно по-советски".
Губернатор подчеркнул, что во всем мире в первую очередь помощь оказывается тем, кто по ряду причин оказался в тяжелой ситуации. Он также заверил, что прекрасно понимает: для некоторых людей этот процесс болезненный.
"Но нам придется по этому пути идти и понимать, что мы должны помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Первый шаг мы сделали", — сказал Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988