Губернатор: Люди, распространяющие слухи об отставке, в очередной раз просчитались

В четверг, 11 мая, в конференц-зале правительства региона продолжается пресс-конференция Николая Меркушкина, посвященная 5-летию его работы в должности губернатора Самарской области.

Один из вопросов, который был задан главе региона представителями федеральных и региональных СМИ, касался потока информации об отставке губернатора. "Знаете ли вы людей, которые эти слухи распространяют?", — спросил журналист.

"Да, я знаю этих людей. И тех, кто реализовывает, и кто исполняет, и кто какие роли играет в этой цепочке. Известны и причины. В последнее время эта работа начинает затухать И я думаю, те люди, которые этим занимались и пытались заработать политический капитал, в очередной раз просчитались", — заверил Николай Меркушкин.

По словам Николая Меркушкина, последняя волна слухов напрямую связана с изменение порядка оказания соцподдержки. Губернатор заверил: это необходимый сегодня шаг, потому что мы до сих пор оказываем соцподдержку "абсолютно по-советски".

Губернатор подчеркнул, что во всем мире в первую очередь помощь оказывается тем, кто по ряду причин оказался в тяжелой ситуации. Он также заверил, что прекрасно понимает: для некоторых людей этот процесс болезненный.

"Но нам придется по этому пути идти и понимать, что мы должны помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Первый шаг мы сделали", — сказал Николай Меркушкин.