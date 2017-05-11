Капремонт фасада поликлиники горбольницы №4 на ул. Мичурина подешевел в два раза

ГБУЗ Самарская городская больница №4 определила подрядчика, который выполнит капитальный ремонт фасада поликлиники, расположенной по адресу ул. Мичурина, 125.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно опубликованной информации, на аукцион было подано две заявки. Победителем было признано ООО СК "Лукоморье".

Компания выполнит работы за 980 тыс. рублей.

Начальная максимальная цена контракта составляла 2 млн руб. — таким образом, стоимость капремонта уменьшилась вдвое.

Подрядчик должен выполнить ремонт в течение 60 дней после заключения контракта. При этом дополнительно отмечается, что он обязан предусмотреть меры, препятствующие образованию пыли, и согласовывать с руководством медучреждения все цветовые решения фасада.