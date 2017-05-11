Капремонт фасада поликлиники горбольницы №4 на ул. Мичурина подешевел в два раза

ГБУЗ Самарская городская больница №4 определила подрядчика, который выполнит капитальный ремонт фасада поликлиники, расположенной по адресу ул. Мичурина, 125.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно опубликованной информации, на аукцион было подано две заявки. Победителем было признано ООО СК "Лукоморье".
Компания выполнит работы за 980 тыс. рублей.
Начальная максимальная цена контракта составляла 2 млн руб. — таким образом, стоимость капремонта уменьшилась вдвое.
Подрядчик должен выполнить ремонт в течение 60 дней после заключения контракта. При этом дополнительно отмечается, что он обязан предусмотреть меры, препятствующие образованию пыли, и согласовывать с руководством медучреждения все цветовые решения фасада.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.