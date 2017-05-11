Самарские бизнесмены получат практические советы по использованию коучинга

16 мая в Самаре состоится IV открытая региональная конференция "Практика коучинга в организациях". В ходе общения с экспертами руководители компаний получат советы по достижению своих главных бизнес-целей, узнают об опыте других организаций, решающих вопросы актуальные для современного рынка. Участие в конференции — бесплатное.

Самарская конференция организована в рамках традиционной Международной недели коучинга Международной Федерации Коучинга (IСF) и в этом году будет посвящена теме корпоративных отношений. Перед участниками мероприятия выступят практики, работающие с бизнес-задачами, к примеру, генеральный директор "Академии корпоративного менеджмента" Федор Афанасьев, профессиональный коуч, кандидат экономических наук Дмитрий Риман, ведущий тренер Международного Эриксоновского университета Любовь Горелова и другие спикеры.

Эксперты расскажут о своем опыте работы с российскими и международными компаниями и лучших практиках применения коучинга в организациях, поднимут такие темы, как развитие талантливых специалистов, повышение личной эффективности руководителя и усиление командного взаимодействия в организации. Опыт экспертов пригодится как собственникам бизнеса, так и специалистам в сфере работы с персоналом, начальникам подразделений, консультантам, руководителям проектов.