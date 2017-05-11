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Общество

Самарская команда VolgaCTF вновь стала соорганизатором соревнований по информбезопасности RCC 2017

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 мая в Москве в рамках Школы кибербезопасности Московского политехнического университета состоятся вторые всероссийские соревнования в области защиты информации RCC 2017.

Командные соревнования по информационной безопасности — Russian Cybersecurity Competition (RCC) — это проект, запущенный Ассоциацией электронных коммуникаций (НП "РАЭК") совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области в 2016 году.

В этом году в состязаниях  примут участие студенты из Южного федерального университета, МГУ, Новосибирского государственного университета, Научной роты Министерства обороны РФ, Московского политеха, Высшей школы экономики, МИФИ, Самарского Университета и Крымского федерального университета.

Соревнования RCC проводятся в одном из самых популярных форматов — Capture the flag (CTF). Команды получают от жюри сервер с предустановленным одинаковым набором уязвимых сервисов.
Задача участников — поддерживать их в рабочем состоянии, предотвращать попытки вторжения ("удерживать свой флаг") и проводить аудит серверов других команд, чтобы "захватить чужой флаг". За  выполнение каждой из этих задач участники получают баллы.

Главная цель CTF —  оценить умения участников защищать компьютерные системы и проводить аудит их безопасности. В ходе соревнований участники команд демонстрируют навыки решения криптографических задач, поиска и устранения разнообразных веб-уязвимостей, анализа и синтеза разработки программ, навыки стеганографии, а также понимание различных задач по программированию, общую эрудицию в области информационной безопасности, администрирования сетей и исследований в области компьютерных преступлений.

Технической  поддержкой  RCC 2017 занимается команда разработчиков международных соревнований VolgaCTF. В течение семи лет их проводит департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с Институтом информатики, математики и электроники Самарского университета. За это время соревнования выросли до уровня международных и привлекают интерес молодых специалистов по всему миру. Например, в отборочном этапе 2017 года приняли участие 1024 команды.

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