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Футбол Спорт

Форвардом "Крыльев Советов" Джанни Бруно интересуются несколько европейских клубов

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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25-летним форвардом ФК "Крылья Советов" интересуются несколько европейских клубов, сообщает sportsdaily.ru со ссылкой на агента футболиста Кристофа Эронтая.

"Останется ли Бруно в "Крыльях Советов"? Не могу пока сказать, отмечу лишь, что к Джанни проявляют интерес несколько клубов не из России. Речь идет об испанском "Депортиво" и итальянском "Интере". Из РФПЛ никто по поводу Бруно не обращался", — заявил Энротай.

Сейчас права на Бруно принадлежат французскому "Эвиану", который летом договорился с "Крыльями Советов" о бесплатной аренде Джанни на сезон 2016/17.

Бельгийский форвард очень удачно выступает в весенней части РФПЛ — в восьми матчах за самарцев Джанни Бруно забил три мяча и отметился двумя результативными передачами. В последнем туре в игре с "Уралом" (3:1) 25-летний Бруно оформил дубль, скорее всего, Джанни выйдет с первых минут и в следующей встрече с "Зенитом", которая пройдет в Самаре 13 мая (16:00).

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