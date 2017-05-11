Губернатор: "В наведении порядка в сфере ЖКХ помогут сами жители"

В четверг, 11 мая, губернатор Николай Меркушкин в ходе пресс-конференции сообщил, что в ближайшее время наступит новый этап в наведении порядка в сфере ЖКХ.
"В этой сфере вращаются огромные средства, до 100 млрд рублей в год и даже если вывести серыми схемами 5%, это уже 5 млрд рублей. Мы ставим жесткий заслон всем этим нелегальным схемам. Например, небольшая управляющая компания в Сызрани недавно пыталась вывести 140 млн рублей", — рассказал губернатор.
Глава региона заметил, что в наведении порядка в сфере ЖКХ будет широко использоваться помощь самих жителей Самарской области. "В Самаре создаются 355 общественных советов, это самый нижний уровень местного самоуправления, они получат широкие полномочия, в том числе по утверждению смет на капитальный ремонт, утверждение отчетов управляющих компаний", — рассказал Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что к работе в общественных советов привлекут самых заинтересованных самарцев.
Николай Меркушкин добавил, что уже есть люди, которые всячески препятствуют созданию общественных советов. "Столько денег разворовали уже в сфере ЖКХ некоторые, другие рабочих Дома Печати обманули, дольщики обмануты. 15-20 лет они этим занимались, естественно, они будут против наведения порядка", — сказал губернатор.
Глава региона заметил, что если бы не такая позиция, на эти деньги можно было бы очень много сделать для Самарской области.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988