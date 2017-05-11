Николай Меркушкин опроверг информацию о том, что купол "Самара Арены" будет изготовлен из непрозрачных материалов

В четверг, 11 мая, на своей пресс-конференции губернатор Николай Меркушкин назвал слухами информацию о том, что купол стадиона "Самара Арена" будет изготовлен из непрозрачных материалов, и рассказал о продолжении проектирования новых станций метро.
Губернатор подчеркнул, что по площади купол самарского стадиона почти в 2 раза больше, чем кровля других стадионов, и у подрядчика возникли по этому поводу вопросы. Но это рабочие моменты, которые не являются непреодолимым препятствием для реализации проекта в полном объеме.
"Кровля будет красивая, издалека будет видна. Каждые 32 консоли будут иметь внутреннюю и внешнюю подсветку. Особенно вечером и ночью будет красиво", — заверил Николай Меркушкин.
На вопрос о будущем самарского метрополитена губернатор ответил, что проектирование новых станций продолжается. "Пройдет чемпионат мира, и мы будем рассматривать вопрос о продолжении строительства", — подчеркнул Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988