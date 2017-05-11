В четверг, 11 мая, на своей пресс-конференции губернатор Николай Меркушкин назвал слухами информацию о том, что купол стадиона "Самара Арена" будет изготовлен из непрозрачных материалов, и рассказал о продолжении проектирования новых станций метро.

Николай Меркушкин опроверг информацию о том, что купол "Самара Арены" будет изготовлен из непрозрачных материалов

Губернатор подчеркнул, что по площади купол самарского стадиона почти в 2 раза больше, чем кровля других стадионов, и у подрядчика возникли по этому поводу вопросы. Но это рабочие моменты, которые не являются непреодолимым препятствием для реализации проекта в полном объеме.

"Кровля будет красивая, издалека будет видна. Каждые 32 консоли будут иметь внутреннюю и внешнюю подсветку. Особенно вечером и ночью будет красиво", — заверил Николай Меркушкин.

На вопрос о будущем самарского метрополитена губернатор ответил, что проектирование новых станций продолжается. "Пройдет чемпионат мира, и мы будем рассматривать вопрос о продолжении строительства", — подчеркнул Николай Меркушкин.