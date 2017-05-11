В иномарке, попавшей в ДТП под Сызранью, ехали граждане Таджикистана

Стали известны данные о пострадавших в крупном ДТП в Сызранском районе.

Напомним, по предварительным данным, правоохранители считают виновником аварии, случившейся утром 9 мая на 918-м км трассы М-5, 30-летнего жителя Таджикистана, управлявшего Peugeot 206. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "шестеркой, за рулем которой находился 39-летний житель Октябрьска Андрей Мухин.

Оба водителя от полученных травм скончались. Также погиб 34-летний таджик, находившийся в салоне иномарки.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 22-летний и двое 18-летних граждан Таджикистана, а также 42-летняя жена и 14-летняя дочь Мухина.

В районном отделе полиции проводится доследственная проверка.