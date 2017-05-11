В иномарке, попавшей в ДТП под Сызранью, ехали граждане Таджикистана

Стали известны данные о пострадавших в крупном ДТП в Сызранском районе.
Напомним, по предварительным данным, правоохранители считают виновником аварии, случившейся утром 9 мая на 918-м км трассы М-5, 30-летнего жителя Таджикистана, управлявшего Peugeot 206. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "шестеркой, за рулем которой находился 39-летний житель Октябрьска Андрей Мухин.
Оба водителя от полученных травм скончались. Также погиб 34-летний таджик, находившийся в салоне иномарки.
В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 22-летний и двое 18-летних граждан Таджикистана, а также 42-летняя жена и 14-летняя дочь Мухина.
В районном отделе полиции проводится доследственная проверка.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.