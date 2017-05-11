В четверг, 11 мая, глава региона Николай Меркушкин ответил на вопросы журналистов в рамках открытой пресс-конференции. Среди прочих поднималась тема развития речного сообщения.

Николай Меркушкин: "В этом году мы запускаем паромную переправу"

Глава региона отметил, что по объему речных перевозок регион занимает первое место в стране.

"В этом году руководство нашего речпорта планирует транспортировать грузы до Керченского пролива. Если мы достигнем этого, то вернемся к опыту 150-летней давности, когда Самара отправляла по Волге многочисленные суда с зерном, — сказал глава региона. — Сейчас везти зерно в Новороссийск, значит, потерять 3,5 руб. с тонны. Водным транспортом это сделать гораздо выгодней".

Также глава региона сообщил об открытии в регионе регулярной паромной переправы. Ее планируют запустить в этом году в районе Южного моста.