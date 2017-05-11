В Самаре арестован гражданин Таджикистана, подозреваемый в нападении на земляка

В среду, 10 мая, в Кировском райсуде рассмотрено ходатайство полиции об аресте 26-летнего гражданина Таджикистана некоего Каримова, которого подозревают в нападении на 26-летнего Юсупа Холова.

По версии предварительного следствия, в ночь на 9 мая в кафе "7 слонов", расположенного на ул. Ташкентской, Каримов в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, ударил таджика ножом.

С проникающим ранением в грудь потерпевший госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье 111 ч.2 "Причинение тяжкого вреда здоровью", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Так как временная регистрация у задержанного закончилась на днях, ему выбрана мера пресечения - арест.