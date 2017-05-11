Главу областной полиции назначат в мае

Вопрос о назначении начальника ГУ МВД по Самарской области будет решен в ближайшее время. Об этом рассказал глава региона Николай Меркушкин в ходе открытой пресс-конференции, прошедшей в четверг, 11 мая.

"Со дня на день мы ждем указа президента о назначении нового начальника полиции. Кандидат очень достойный. Он прошел серьезную жизненную школу, начинал с рядового участкового до высших чинов. И всего добивался сам", — сказал глава региона.