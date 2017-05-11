Николай Меркушкин: "Президент поставил мне задачу - оздоровить регион. И я ее выполняю"

В четверг, 11 мая, в Самаре прошла пресс-конференция главы региона Николая Меркушкина. Мероприятие не обошлось и без жестких вопросов. Так, журналисты поинтересовались, не боится ли губернатор санкций со стороны федерального руководства.
"У меня никаких опасений нет, - сказал глава региона. - Меня в Самарскую область направил президент. Он поставил мне задачу - оздоровить регион. И я эту задачу выполняю и к выпадам в мою сторону отношусь спокойно".
К промахам губернатора его оппоненты относят многочисленные оговорки во время публичных выступлений. "Манеру общения с людьми я выбрал для себя давно, 30-40 лет назад, и она всегда приводила меня к успеху", - сказал Николай Меркушкин. - Губернатор - не чтец и не актер. Эта должность требует других качеств. Главное - конкретное отношение к делу".
Глава региона отметил, что первые симпатии самарцев он завоевал именно благодаря личным встречам с гражданами. "После первых девяти месяцев моей работы поддержка губернатора достигала 70%. Спрашивается, почему? А люди сказали: он многое сделал в Мордовии, он говорит правильные вещи понятным и доступным языком", - ответил губернатор.
Еще одним поводом для нареканий стали сроки строительства стадиона "Самара Арена". Журналисты сослались на вице-премьера РФ Виталия Мутко, который говорил, что со строительством объекта в области сложилась напряженная ситуация.
"Заказчиком строительства стадиона является не Самарская область, а ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Поэтому Мутко высказывался не в наш адрес. Что касается зоны ответственности региона - здесь мы все делаем по графику, и комиссия FIFA это подтвердила", - сказал Николай Меркушкин.
По его словам, отставание связано с уникальностью конструкции стадиона. "Подрядчики неоднократно предлагали скорректировать проект, считая его слишком сложным и затратным. Если бы мы согласились, это был бы другой стадион, без привязки к космической тематике, - сказал губернатор. - Мы же принципиально отстояли проект в первоначальном виде".
По словам главы региона, Виталий Мутко такую позицию одобрил. "Он сказал: как хорошо, что вы оставили объект в таком виде. Приедут болельщики из Европы и скажут - даже у нас такого нет", - подчеркнул губернатор.
"Вспомните национальный стадион "Птичье гнездо" в Пекине. Вот так и у нас должно быть свое лицо, отличающие от всех других регионов", - сказал он.
Сложность объекту придает и обилие инфраструктуры. "Для нас принципиально важно наследие чемпионата, поэтому к стадиону пристыковывается масса спортивных и других объектов. Кроме того, на соседней территории будет возведен Гагарин-центр. Не учитывать всего этого в проекте мы не могли", - отметил Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988