Николай Меркушкин: "Президент поставил мне задачу - оздоровить регион. И я ее выполняю"

В четверг, 11 мая, в Самаре прошла пресс-конференция главы региона Николая Меркушкина. Мероприятие не обошлось и без жестких вопросов. Так, журналисты поинтересовались, не боится ли губернатор санкций со стороны федерального руководства.

"У меня никаких опасений нет, - сказал глава региона. - Меня в Самарскую область направил президент. Он поставил мне задачу - оздоровить регион. И я эту задачу выполняю и к выпадам в мою сторону отношусь спокойно".

К промахам губернатора его оппоненты относят многочисленные оговорки во время публичных выступлений. "Манеру общения с людьми я выбрал для себя давно, 30-40 лет назад, и она всегда приводила меня к успеху", - сказал Николай Меркушкин. - Губернатор - не чтец и не актер. Эта должность требует других качеств. Главное - конкретное отношение к делу".

Глава региона отметил, что первые симпатии самарцев он завоевал именно благодаря личным встречам с гражданами. "После первых девяти месяцев моей работы поддержка губернатора достигала 70%. Спрашивается, почему? А люди сказали: он многое сделал в Мордовии, он говорит правильные вещи понятным и доступным языком", - ответил губернатор.

Еще одним поводом для нареканий стали сроки строительства стадиона "Самара Арена". Журналисты сослались на вице-премьера РФ Виталия Мутко, который говорил, что со строительством объекта в области сложилась напряженная ситуация.

"Заказчиком строительства стадиона является не Самарская область, а ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Поэтому Мутко высказывался не в наш адрес. Что касается зоны ответственности региона - здесь мы все делаем по графику, и комиссия FIFA это подтвердила", - сказал Николай Меркушкин.

По его словам, отставание связано с уникальностью конструкции стадиона. "Подрядчики неоднократно предлагали скорректировать проект, считая его слишком сложным и затратным. Если бы мы согласились, это был бы другой стадион, без привязки к космической тематике, - сказал губернатор. - Мы же принципиально отстояли проект в первоначальном виде".

По словам главы региона, Виталий Мутко такую позицию одобрил. "Он сказал: как хорошо, что вы оставили объект в таком виде. Приедут болельщики из Европы и скажут - даже у нас такого нет", - подчеркнул губернатор.

"Вспомните национальный стадион "Птичье гнездо" в Пекине. Вот так и у нас должно быть свое лицо, отличающие от всех других регионов", - сказал он.

Сложность объекту придает и обилие инфраструктуры. "Для нас принципиально важно наследие чемпионата, поэтому к стадиону пристыковывается масса спортивных и других объектов. Кроме того, на соседней территории будет возведен Гагарин-центр. Не учитывать всего этого в проекте мы не могли", - отметил Николай Меркушкин.