Самарские скверы и бульвары обработают от клещей

Специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" приступили к акарицидной обработке скверов, бульваров и транспортных развязок на территории города.
В настоящее время эта работа выполнена на 38 городских объектах на общей площади 41,38 га. Всего муниципальному предприятию предстоит обработать 145 городских объектов во всех районах города на 97,81 га.
В этом году комплекс мероприятий по уничтожению клещей начали осуществлять немногим позже обычных сроков, поскольку в связи с холодными погодными условиями период активизации клещей наступил позже.
Сообщается, что на открытых территориях полный распад действующего химического вещества происходит на протяжении полутора месяцев. В течение этого периода клещи на обработанных участках погибают. При этом используемый препарат действует исключительно на паразитов. Он не представляет токсикологической опасности для людей, а также не несет угрозы здоровью собак, кошек и других животных.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(