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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарские скверы и бульвары обработают от клещей

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" приступили к акарицидной обработке скверов, бульваров и транспортных развязок на территории города.

В настоящее время эта работа выполнена на 38 городских объектах на общей площади 41,38 га. Всего муниципальному предприятию предстоит обработать 145 городских объектов во всех районах города на 97,81 га.

В этом году комплекс мероприятий по уничтожению клещей начали осуществлять немногим позже обычных сроков, поскольку в связи с холодными погодными условиями период активизации клещей наступил позже.

Сообщается, что на открытых территориях полный распад действующего химического вещества происходит на протяжении полутора месяцев. В течение этого периода клещи на обработанных участках погибают. При этом используемый препарат действует исключительно на паразитов. Он не представляет токсикологической опасности для людей, а также не несет угрозы здоровью собак, кошек и других животных.

Гид потребителя

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