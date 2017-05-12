Куйбышевский НПЗ улучшил показатели по переработке нефти

АО "Куйбышевский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", по итогам первого квартала 2017 года увеличило выработку светлых нефтепродуктов на 6,8% до отметки 57,2%. При этом глубина переработки нефти выросла на 6,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост показателей связан с тем, что в прошлом году были запущены на полную мощность новые технологические объекты АО "КНПЗ", построенные в рамках масштабной инвестиционной программы компании: комплекс каталитического крекинга FCC и установка по производству высокооктановой присадки МТБЭ (метилтретбутилового эфира).

Кроме того, пуск установки МТБЭ и производство собственной присадки позволило Куйбышевскому НПЗ начать отгрузку МТБЭ Новокуйбышевскому НПЗ, также находящемуся в Самарском регионе, тем самым оптимизируя потоки компонентов между НПЗ "Роснефти".