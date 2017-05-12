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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Куйбышевский НПЗ улучшил показатели по переработке нефти

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Куйбышевский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", по итогам первого квартала 2017 года увеличило выработку светлых нефтепродуктов на 6,8% до отметки 57,2%. При этом глубина переработки нефти выросла на 6,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост показателей связан с тем, что в прошлом году были запущены на полную мощность новые технологические объекты АО "КНПЗ", построенные в рамках масштабной инвестиционной программы компании: комплекс каталитического крекинга FCC и установка по производству высокооктановой присадки МТБЭ (метилтретбутилового эфира).

Кроме того, пуск установки МТБЭ и производство собственной присадки позволило Куйбышевскому НПЗ начать отгрузку МТБЭ Новокуйбышевскому НПЗ, также находящемуся в Самарском регионе, тем самым оптимизируя потоки компонентов между НПЗ "Роснефти".

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

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