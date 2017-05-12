Директор стрип-клуба "Пабло Эксобар" получила очередное предупреждение за непристойную рекламу

Самарское УФАС России признало директора ООО "ФЕНИКС" виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

В антимонопольный орган поступило заявление гражданина, согласно которому на территории Самары на пересечении улиц Ново-Садовая и проспекта Ленина на стенах нежилого здания были размещены рекламные баннеры ресторана "Пабло Эскобар" с изображением женщин в нижнем белье. По мнению заявителя, данная реклама содержит признаки нарушения законодательства о рекламе.

Специалисты Самарского УФАС России зафиксировали факт распространения указанной рекламы в обозначенном месте с изображением девушек в белье с наручниками и цепями на фоне заводского оборудования. В соответствии с частью 6 статьи 5 ФЗ "О рекламе" в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении пола.

Комиссия Самарского УФАС России рассмотрела и изучила материалы дела. Указанная реклама также была оценена членами экспертного совета по рекламе при Самарском УФАС России 22 февраля 2017 года. В голосовании приняли участие 14 членов экспертного совета, из них 13 согласились с утверждением о том, что данная реклама содержит непристойные и оскорбительные образы в отношении пола человека. По итогам голосования было признано, что данная реклама не соответствует законодательству Российской Федерации.

На основании статьи 4.1.1 КоАП РФ к директору ООО "ФЕНИКС" была применена мера ответственности в виде предупреждения за нарушение законодательства о рекламе.