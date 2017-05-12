16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При ДТП в Нефтегорском районе пострадали четыре человека, в том числе ребенок Крупное ДТП под Сызранью могло произойти по вине водителя Peugeot В Сызрани ВАЗ-2107 сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу При ДТП под Сызранью пострадали восемь человек, трое из которых погибли На трассе М-5 под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

ДТП Происшествия

При ДТП в Нефтегорском районе пострадали четыре человека, в том числе ребенок

НЕФТЕГОРСК. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати

В четверг, 11 мая, в дежурную часть МО МВД России "Нефтегорский" поступило сообщение о том, что на 23 км автодороги "Алексеевка — Богдановка — Подъем-Михайловка" произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

На место ДТП сразу выехал экипаж ДПС. По предварительной информации полицейских, водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь из с. Дмитриевка в сторону Алексеевки, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Niva.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры отечественного автомобиля, среди которых — малолетний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в Нефтегорскую центральную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4