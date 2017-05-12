При ДТП в Нефтегорском районе пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В четверг, 11 мая, в дежурную часть МО МВД России "Нефтегорский" поступило сообщение о том, что на 23 км автодороги "Алексеевка — Богдановка — Подъем-Михайловка" произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
На место ДТП сразу выехал экипаж ДПС. По предварительной информации полицейских, водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь из с. Дмитриевка в сторону Алексеевки, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Niva.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры отечественного автомобиля, среди которых — малолетний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в Нефтегорскую центральную больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.