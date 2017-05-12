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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Сызрани спасатели обнаружили во вскрытой квартире труп пенсионера

СЫЗРАНЬ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 11 мая, в одной из многоэтажек Юго-Западного района Сызрани спасатели обнаружили тело скончавшегося пожилого мужчины, сообщает ktv-ray.ru.

По данным оперативных служб, около 10:00, за помощью обратилась родственница пенсионера, проживающего на ул. Гагарина. По ее словам, мужчина несколько дней не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь в квартиру.

По указанному адресу прибыли полиция и МЧС. Попасть в квартиру удалось при помощи сотрудников МБУ "Аварийно-спасательной службы". Профессионалы смогли проникнуть в квартиру через балкон с соседнего этажа.

Хозяина квартиры обнаружили сидящим за столом, без признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мужчины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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