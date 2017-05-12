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Транспорт и связь Экономика и бизнес

С "умными" часами от "Ростелекома" ребенок будет всегда под присмотром

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" начал реализацию детских часов-телефонов на территории Поволжья.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Интеллектуальные устройства со встроенным GPS-трекером дают возможность родителям отслеживать местонахождение ребенка в режиме онлайн, отправлять ему сообщения, принимать и совершать звонки. Для ребенка часы-телефон — это одновременно и модный аксессуар и оригинальный гаджет нового поколения с часами, будильником и шагомером, позволяющий оперативно связаться с родителями и при необходимости воспользоваться кнопкой SOS.

Функциональные возможности часов-телефона, в первую очередь, нацелены на обеспечение безопасности ребенка. Это ценный помощник для родителей, которые хотят быть в курсе дел своих детей и желают максимально оградить их от опасных ситуаций.

Часы помогут отследить перемещения ребенка во время учебного процесса, не упустить из виду собственного малыша в местах скопления народа, например, в метро или торговом центре, позволят контролировать его во время прогулок.

В комплекте с гаджетом идет микро сим-карта от "Ростелекома". При помощи мобильных приложений для iOS и Andoid можно заранее определить зону безопасных перемещений. При выходе ребенка из определенной родителями гео-зоны сработает sms-оповещение. Мгновенное оповещение придет в случае, если ребенок воспользуется тревожной кнопкой SOS.

"Ростелеком" предлагает своим клиентам приобрести детские часы-телефоны по выгодной стоимости. Для абонентов компании действует специальное предложение, которое предполагает приобретение товара в рассрочку на 12 и 24 месяцев с минимальным первоначальным взносом. Воспользоваться им могут абоненты, не имеющие задолженности по платежам.

Узнать более подробную информацию о модели устройства и его стоимости можно по телефону: 8-800-1000-800, и на сайтах партнеров ПАО "Ростелеком" — runet.tv и internet-regionsamara.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Меломан 27 апреля 2017 10:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

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Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

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Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

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Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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