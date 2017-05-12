Четверо самарцев, съездивших на рыбалку в Казахстан, заразились лептоспирозом

Сегодня мужчины с тяжелыми осложнениями лечатся в инфекционном отделении клиник СамГМУ.
В апреле этого года заболевшие отправились на озеро Эдыльсор в Казахстане. Как рассказывает один из них, по имени Александр, заразились они от воды, одновременно доставая рыбу и куря. Причем все четверо сначала лечились дома от ОРВИ, мучаясь с 40-градусной температурой, но поняв, что причина все-таки в другом, "перебрались" в стационар.
"Один лежит с прошлой недели, двое за день до меня, а я поступил 5 мая, - говорит Александр. - Ждем еще одного, у него температура уже 38,5. Еще двое вроде "отскочили", у них температура была 38 по два дня - и слава богу. Лечимся вроде нормально, но тяжелые осложнения".
Получить официальное подтверждение диагноза в клинках медуниверситета у Волга Ньюс на данный момент не удалось.
Лептоспироз – острое вызываемое бактериями лептоспирами инфекционное заболевание диких, домашних животных и человека, характеризующееся поражением капилляров, печени, почек, нервной системы, часто с развитием повышенной кровоточивости и желтухи.
Последние комментарии
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!