Врачи тольяттинской "скорой" спасали девочку-подростка, отравившуюся психотропными препаратами

В среду, 10 мая, в девятом часу утра в одной из квартир по ул. Александра Матросова в Комсомольском районе Тольятти понадобилась помощь 15-летней девочке, предположительно употребившей психотропные препараты, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали подростку помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.