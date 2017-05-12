Любовь Горелова: "Мы поможем снова "зажечь лампочку!"

16 мая в рамках Международной недели коучинга ICF в Самаре состоится IV открытая региональная конференция "Практика коучинга в организациях". Об этом мероприятии рассказывает один из организаторов и спикеров — ведущий тренер Международного Эриксоновского университета, директор Центра корпоративного коучинга Любовь Горелова.
— В чем практическая польза конференции для ее участников и почему вы порекомендовали бы ее самарскому бизнес-сообществу?
— Польза в том, что приглашенные спикеры будут демонстрировать кейсы, основываясь на собственном опыте и том, что уже опробовали сами. Всегда гораздо интереснее не просто получать знания, а слышать, как люди их используют. На конференции будут выступать практики, которые поделятся своими секретами и открытиями. Коучинг универсален: он действует и в бизнесе, и в спорте, и в личной жизни. Так что что-то полезное для себя получит каждый участник.
— Кто из спикеров будет впервые выступать перед самарским сообществом?
— Я думаю, большой интерес вызовет выступление Катарины Андреевой из Сбербанка — она будет давать инструменты для командного принятия решений. Она как раз выступает на нашей конференции впервые. Во второй раз приедет Дмитрий Риман — прошлой осенью его выступление пользовалось таким успехом, что мы пригласили его снова. Большинство спикеров уже знакомы Самаре, но у них бесценный опыт работы, в том числе на международном уровне, например, как у генерального директора "Академии Корпоративного Менеджмента" Федора Афанасьева. Просто удача, что он будет в Самаре! Я уверена, что даже старые знакомые смогут узнать много нового.
— Стал ли коучинг более популярным в Самарской области?
— Да, наши компании стали чаще привлекать коучеров для персонального развития своих топ-менеджеров. В ходе карьерного роста им важно видеть, как можно реализовывать свой потенциал на новом месте. А коучинг очень хорошо помогает перейти от тактических задач к стратегическим. Кроме этого, в нынешнее время нужно находить другие способы решения проблем организации или разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. Одной голове с этим справиться сложно, поэтому именно командный коучинг сейчас пользуется спросом. Первые лица сами не всегда вдохновлены работой и жалуются на то, что "лампочка внутри" погасла. Наша задача — снова зажечь ее, чтобы команда двигалась за своим лидером.
— Однако к участию в конференции приглашаются не только первые лица. Менеджеры среднего звена будут готовы воспринять идеи спикеров?
сталкиваются с теми же проблемами, более того, иногда имен— Конечно! Руководители среднего звена но они становятся "точками входа" новых идей, теми людьми, которые в итоге меняют парадигму компании. И если для топов обычно разрабатываются долгосрочные программы, то менеджеры среднего звена по ряду причин предпочитают более короткие, но зато эффективные. Наша конференция идет один день — это как раз подходящий вариант. Но мы, конечно, будем рады всем гостям.
Знаете, что удивительно: в Самаре сейчас все больше людей, желающих делиться своим опытом, причем безвозмездно. И это окрыляет! Все-таки мы живем в одной стране и на одной планете, и если захотим вместе решать проблемы, то это обязательно получится. У организаторов конференции есть возможность предоставить трибуну тем, кому есть что рассказать. А слушателям — дать знания и инструменты, чтобы снова "зажечь лампочку". Или сделать так, чтобы она горела еще ярче!
Регистрация для участия: http://coach63.ru/conference.
Последние комментарии
Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Уважаемый эксперд-Александр!!! Прочитав Ваши комментарии возникает вопрос... А вы то на чьей стороне и чьи интересы блюдете?! Город ежемесячно получает миллионы от легальной рекламы, что позволяет выделять дополнительные средства на нужды города, а вы тут про какие-то инвестиционные затраты и менеджеров пишете.... Аж 4 поста накатали)))) Не за горами 2019 год и новые торги, и сейчас реальная угроза, что финансовые потоки от рекламы прекратятся... Вот и бьют тревогу рекламщики, защищая не только свои интересы, но и города.
Молодец Крюк, так держать, они считать не умеют, вложили в бюджет бабки ))) гнать их надо из Самары со своей рекламой, а нам и так хорошо с серыми щитами было и буде!
Из статьи: " ...представитель питерской рекламной компании "Руан" Мария Михеева. - Со времени заключения договоров прошло уже 2,5 года, но наши инвестиционные затраты до сих пор не покрыты из-за агрессивного демпинга незаконных рекламщиков". Только сейчас уже не питерская, а орловская! А инвестиционные затраты не окупятся никогда - ранее указывал по каким причинам (с математикой у кого-то туго).