Любовь Горелова: "Мы поможем снова "зажечь лампочку!"

16 мая в рамках Международной недели коучинга ICF в Самаре состоится IV открытая региональная конференция "Практика коучинга в организациях". Об этом мероприятии рассказывает один из организаторов и спикеров — ведущий тренер Международного Эриксоновского университета, директор Центра корпоративного коучинга Любовь Горелова.

— В чем практическая польза конференции для ее участников и почему вы порекомендовали бы ее самарскому бизнес-сообществу?

— Польза в том, что приглашенные спикеры будут демонстрировать кейсы, основываясь на собственном опыте и том, что уже опробовали сами. Всегда гораздо интереснее не просто получать знания, а слышать, как люди их используют. На конференции будут выступать практики, которые поделятся своими секретами и открытиями. Коучинг универсален: он действует и в бизнесе, и в спорте, и в личной жизни. Так что что-то полезное для себя получит каждый участник.

— Кто из спикеров будет впервые выступать перед самарским сообществом?

— Я думаю, большой интерес вызовет выступление Катарины Андреевой из Сбербанка — она будет давать инструменты для командного принятия решений. Она как раз выступает на нашей конференции впервые. Во второй раз приедет Дмитрий Риман — прошлой осенью его выступление пользовалось таким успехом, что мы пригласили его снова. Большинство спикеров уже знакомы Самаре, но у них бесценный опыт работы, в том числе на международном уровне, например, как у генерального директора "Академии Корпоративного Менеджмента" Федора Афанасьева. Просто удача, что он будет в Самаре! Я уверена, что даже старые знакомые смогут узнать много нового.

— Стал ли коучинг более популярным в Самарской области?

— Да, наши компании стали чаще привлекать коучеров для персонального развития своих топ-менеджеров. В ходе карьерного роста им важно видеть, как можно реализовывать свой потенциал на новом месте. А коучинг очень хорошо помогает перейти от тактических задач к стратегическим. Кроме этого, в нынешнее время нужно находить другие способы решения проблем организации или разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. Одной голове с этим справиться сложно, поэтому именно командный коучинг сейчас пользуется спросом. Первые лица сами не всегда вдохновлены работой и жалуются на то, что "лампочка внутри" погасла. Наша задача — снова зажечь ее, чтобы команда двигалась за своим лидером.

— Однако к участию в конференции приглашаются не только первые лица. Менеджеры среднего звена будут готовы воспринять идеи спикеров?

сталкиваются с теми же проблемами, более того, иногда имен— Конечно! Руководители среднего звена но они становятся "точками входа" новых идей, теми людьми, которые в итоге меняют парадигму компании. И если для топов обычно разрабатываются долгосрочные программы, то менеджеры среднего звена по ряду причин предпочитают более короткие, но зато эффективные. Наша конференция идет один день — это как раз подходящий вариант. Но мы, конечно, будем рады всем гостям.

Знаете, что удивительно: в Самаре сейчас все больше людей, желающих делиться своим опытом, причем безвозмездно. И это окрыляет! Все-таки мы живем в одной стране и на одной планете, и если захотим вместе решать проблемы, то это обязательно получится. У организаторов конференции есть возможность предоставить трибуну тем, кому есть что рассказать. А слушателям — дать знания и инструменты, чтобы снова "зажечь лампочку". Или сделать так, чтобы она горела еще ярче!

Регистрация для участия: http://coach63.ru/conference.