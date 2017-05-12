Снят карантин по африканской чуме свиней в Хворостянском районе

В пятницу, 12 мая, отменен карантин по африканской чуме свиней, вводившийся в Хворостянском районе. Соответствующее постановление подписано губернатором Николаем Меркушкиным.
Постановлением предусматривается сохранение на шесть месяцев ряда ограничений. Так остаются в силе запрет закупки свиней у населения, запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон и запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную обработку при температуре выше 70 градусов за пределы второй угрожаемой зоны.
Напомним, карантин был введен 17 марта после массового падежа свиней в КФХ "Борзенкова Т.В." в с. Гремячка. В Самарской области это первый случай возникновения африканской чумы свиней.
В апреле 2017 г. из резервного фонда Самарской области было выделено более 2,5 млн руб. для возмещения убытков 54 жителям района, чьих животных пришлось изъять для ликвидации очага болезни.
А полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ ("Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение инфекционной болезни среди животных") в отношении ведущего ветеринарного врача ГБУ "Хворостянская станция по борьбе с болезнями животных". По версии правоохранителей, владелица погибших свиней сразу сообщила о ЧП в Хворостянскую станцию по борьбе с болезнями животных. Однако никаких мер принято не было, в результате чего болезнь распространилась, а на территории района ввели режим ЧС.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб