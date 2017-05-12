Полицейские задержали парня, устроившего стрельбу на Мехзаводе

В Самаре задержали подозреваемого в убийстве человека у железнодорожной платформы поселка Мехзавод.
Напомним, в результате конфликта, произошедшего 7 мая между армянами, три человека оказались в больнице им. Середавина. Один из них скончался от огнестрельных ранений. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство".
Как сообщили в облМВД, во время расследования удалось установить, что стрелял молодой человек 1993 года рождения.
"В ходе конфликта он достал из автомобиля охотничий карабин и произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов, — сообщает ГУ МВД России по Самарской области. — Оставив раненых лежать на земле, он сел в автомобиль, припаркованный рядом, и скрылся".
Подозреваемый был задержан 11 мая.
"При обыске орудие преступления было изъято, а в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, — рассказали в региональном Следственном комитете. — В настоящее время он арестован".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...