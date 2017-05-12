В Самаре мужчину арестовали за то, что вытолкнул свою подругу из окна

В четверг, 11 мая, в Самаре возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины.
По данным источника в правоохранительных органах, именно он 8 мая вытолкнул из окна свою сожительницу из-за ссоры, которая разгорелась во время распития спиртного.
55-летняя женщина оказалась в больнице с тяжелейшими травмами, за ее жизнь продолжают бороться врачи.
Уголовное дело 10 мая возбудили по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Подозреваемый, впрочем, уже имеет судимость за угрозу убийством. В настоящее время он арестован.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...