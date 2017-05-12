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Преступления Происшествия

В Самаре мужчину арестовали за то, что вытолкнул свою подругу из окна

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 мая, в Самаре возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины.

По данным источника в правоохранительных органах, именно он 8 мая вытолкнул из окна свою сожительницу из-за ссоры, которая разгорелась во время распития спиртного.

55-летняя женщина оказалась в больнице с тяжелейшими травмами, за ее жизнь продолжают бороться врачи.

Уголовное дело 10 мая возбудили по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Подозреваемый, впрочем, уже имеет судимость за угрозу убийством. В настоящее время он арестован.

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