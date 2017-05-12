В регионе выделены дополнительные средства на борьбу с пожарами

В четверг, 11 мая, опубликовано распоряжение регионального правительства о выделении из резервного фонда дополнительных средств в размере 1,15 млн руб. на увеличение ассигнований департаменту по вопросам общественной безопасности региона.
Деньги предназначены для заключения договоров на оказание услуг по доставке воды в труднодоступные места с помощью авиационной техники в случае введения режима ЧС при пожарах.
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Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.