В регионе выделены дополнительные средства на борьбу с пожарами

В четверг, 11 мая, опубликовано распоряжение регионального правительства о выделении из резервного фонда дополнительных средств в размере 1,15 млн руб. на увеличение ассигнований департаменту по вопросам общественной безопасности региона.

Деньги предназначены для заключения договоров на оказание услуг по доставке воды в труднодоступные места с помощью авиационной техники в случае введения режима ЧС при пожарах.