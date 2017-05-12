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Облправительство Власть и политика

В регионе выделены дополнительные средства на борьбу с пожарами

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 мая, опубликовано распоряжение регионального правительства о выделении из резервного фонда дополнительных средств в размере 1,15 млн руб. на увеличение ассигнований департаменту по вопросам общественной безопасности региона.

Деньги предназначены для заключения договоров на оказание услуг по доставке воды в труднодоступные места с помощью авиационной техники в случае введения режима ЧС при пожарах.

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