В Самарской области температура воздуха ожидается на 4 °C ниже средних многолетних значений

Предстоящей ночью при прохождении через Самарскую область холодного атмосферного фронта будут выпадать кратковременные дожди.
В дальнейшем существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет достаточно комфортным.
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений.
В субботу, 13 мая, ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 1… 6 °C. Днем переменная облачность без осадков. Воздух прогреется от 11 до 16 °C. Ветер западный 5-10 м/с.
В воскресенье, 14 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает от 1 до 6 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2 °C. Днем столбик термометра поднимется от 13 до 18 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В понедельник, 15 мая, ожидаются аналогичные погодные условия, сообщают в Приволжском УГМС.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!