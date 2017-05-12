16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарке выловлена очередная рыба-монстр В Самаре местные жители встали на защиту искусственного пруда у здания СГСПУ С обочины дороги под Тольятти после вмешательства прокуратуры убрали более 80 кубометров мусора В Сызрани нашли незаконную нефтеперегонную установку, загрязнявшую почву В Самаре автозаправки поймали на незаконном загрязнении воздуха

Экология Общество

В Самарской области температура воздуха ожидается на 4 °C ниже средних многолетних значений

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати

Предстоящей ночью при прохождении через Самарскую область холодного атмосферного фронта будут выпадать кратковременные дожди.

В дальнейшем существенных осадков не ожидается. В ночные часы прохладно, при отсутствии облачности и слабом ветре местами заморозки, а дневной фон температуры воздуха будет достаточно комфортным.

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений.

В субботу, 13 мая, ночью в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 1… 6 °C. Днем переменная облачность без осадков. Воздух прогреется от 11 до 16 °C. Ветер западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 14 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает от 1 до 6 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2 °C. Днем столбик термометра поднимется от 13 до 18 °C. Ветер неустойчивый слабый.
В понедельник, 15 мая, ожидаются аналогичные погодные условия, сообщают в Приволжском УГМС.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 05 мая 2017 16:16 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Только с берега и на поплавок

Александр Панкратов 05 мая 2017 12:28 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?

Владимир Федорович Г 09 февраля 2017 23:01 В Самарской области подвели итоги работы лесного хозяйства за 2016 год

Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !

Александр Денежкин 29 июня 2016 17:53 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков

Андрей Еговитин 05 июня 2016 07:24 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!

Фото на сайте

В Исаклах прошел экологический карнавал "Голубая лента"

В Исаклах прошел экологический карнавал "Голубая лента"

На рынке на ул. Физкультурной "накрыли" торговцев сетями

На рынке на ул. Физкультурной "накрыли" торговцев сетями

Самарские строители-нефтяники вновь приняли участие в акции "Лес Победы"

Самарские строители-нефтяники вновь приняли участие в акции "Лес Победы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4