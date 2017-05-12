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Суды Происшествия

Марина Герасимова пытается взыскать с Евгении Граховой долги

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтегорский районный суд в преддверии рассмотрения уголовного дела Марины Герасимовой выпустил ее из СИЗО под домашний арест. Прямо на заседании, которое прошло 10 мая, из автозака выгрузили ее вещи, и Герасимова, которую соратники называют не иначе как "политзаключенная", отправилась домой.

Когда состоится первое заседание по делу о мошенничестве, пока не известно. Между тем нешуточные "разборки" уже идут в Новокуйбышевском городском суде, где рассматривается гражданское дело, истцом по которому выступает Марина Герасимова, а ответчиком Евгения Грахова.

По иронии судьбы те же "персонажи" фигурируют и в основе уголовного дела. Напомним, один из эпизодов обвинения Герасимовой гласит: Евгения Грахова лишилась своей иномарки в результате обмана, машину забрала "правая рука" Светланы Лада-Русь (Пеуновой) Марина Герасимова. На суде по гражданскому делу Грахова эту версию подтвердила, заявив, что ее якобы насильно удерживали в поместье Светланы Лада-Русь в Бариновке, а автомобиль отобрали с помощью угроз.

Марина Герасимова с самого начала заявляла: Грахова сама буквально "выплакала" 900 тыс. руб. в долг на операцию для мамы. А машину позже отдала, чтобы частично рассчитаться с ней. На гражданском процессе адвокаты Герасимовой предоставили бумаги, согласно которым 900 тыс. руб., что Герасимова одолжила Граховой, - это часть ее наследства. Плюс приложили заключение эксперта о том, что Грахова была в адекватном состоянии, когда писала долговую расписку.

В ответ представитель Граховой попросил суд запросить экспертное заключение из материалов уголовного дела в отношении Герасимовой, которое говорит об обратном: что Грахова была подавлена и не совсем "в себе".

Следующее заседание по гражданскому иску Герасимовой к Граховой состоится в конце мая. На нем планируется допросить свидетелей, которые могли видеть, как передавались деньги.

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