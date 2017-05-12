Марина Герасимова пытается взыскать с Евгении Граховой долги

Нефтегорский районный суд в преддверии рассмотрения уголовного дела Марины Герасимовой выпустил ее из СИЗО под домашний арест. Прямо на заседании, которое прошло 10 мая, из автозака выгрузили ее вещи, и Герасимова, которую соратники называют не иначе как "политзаключенная", отправилась домой.
Когда состоится первое заседание по делу о мошенничестве, пока не известно. Между тем нешуточные "разборки" уже идут в Новокуйбышевском городском суде, где рассматривается гражданское дело, истцом по которому выступает Марина Герасимова, а ответчиком Евгения Грахова.
По иронии судьбы те же "персонажи" фигурируют и в основе уголовного дела. Напомним, один из эпизодов обвинения Герасимовой гласит: Евгения Грахова лишилась своей иномарки в результате обмана, машину забрала "правая рука" Светланы Лада-Русь (Пеуновой) Марина Герасимова. На суде по гражданскому делу Грахова эту версию подтвердила, заявив, что ее якобы насильно удерживали в поместье Светланы Лада-Русь в Бариновке, а автомобиль отобрали с помощью угроз.
Марина Герасимова с самого начала заявляла: Грахова сама буквально "выплакала" 900 тыс. руб. в долг на операцию для мамы. А машину позже отдала, чтобы частично рассчитаться с ней. На гражданском процессе адвокаты Герасимовой предоставили бумаги, согласно которым 900 тыс. руб., что Герасимова одолжила Граховой, - это часть ее наследства. Плюс приложили заключение эксперта о том, что Грахова была в адекватном состоянии, когда писала долговую расписку.
В ответ представитель Граховой попросил суд запросить экспертное заключение из материалов уголовного дела в отношении Герасимовой, которое говорит об обратном: что Грахова была подавлена и не совсем "в себе".
Следующее заседание по гражданскому иску Герасимовой к Граховой состоится в конце мая. На нем планируется допросить свидетелей, которые могли видеть, как передавались деньги.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????