Пожарные выезжали в исторический центр Самары по сообщению о задымлении в старом доме

В пятницу, 12 мая, в 18:18 в пожарную охрану поступило сообщение о задымлении в доме по ул. Куйбышева на площади Революции, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выехали представители разных чрезвычайных служб. В частности, очевидцы видели у дома пожарных и бригаду "скорой помощи". Огнеборцы поднимались на верхний этаж здания, проверяли обстановку на уровне крыши.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, по прибытии на место вызова пожарные проверили все здание и не обнаружили там ни очага возгорания, ни задымления, в связи с чем экстренные службы вскоре разъехались по своим подразделениям.