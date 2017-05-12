Пожарные выезжали в исторический центр Самары по сообщению о задымлении в старом доме

В пятницу, 12 мая, в 18:18 в пожарную охрану поступило сообщение о задымлении в доме по ул. Куйбышева на площади Революции, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия выехали представители разных чрезвычайных служб. В частности, очевидцы видели у дома пожарных и бригаду "скорой помощи". Огнеборцы поднимались на верхний этаж здания, проверяли обстановку на уровне крыши.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, по прибытии на место вызова пожарные проверили все здание и не обнаружили там ни очага возгорания, ни задымления, в связи с чем экстренные службы вскоре разъехались по своим подразделениям.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора