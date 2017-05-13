В Самаре на пр. Кирова в ДТП погиб пассажир автомобиля Lada Priora

В пятницу, 12 мая, вечером в Промышленном районе произошло ДТП с участием водителя автомобиля Lada Priora, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 22:50, около дома 77б по пр. Кирова, между Заводским шоссе и ул. Береговой, не справившись с управлением он выехал на разделительный газон с последующим наездом на препятствие — подземный пешеходный переход.
В результате ДТП пассажир автомашины погиб на месте происшествия. Какие травмы получил водитель автомобиля, пока неизвестно.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.