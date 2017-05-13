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ДТП Происшествия

В Самаре на пр. Кирова в ДТП погиб пассажир автомобиля Lada Priora

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 мая, вечером в Промышленном районе произошло ДТП с участием водителя автомобиля Lada Priora, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 22:50, около дома 77б по пр. Кирова, между Заводским шоссе и ул. Береговой, не справившись с управлением он выехал на разделительный газон с последующим наездом на препятствие — подземный пешеходный переход.

В результате ДТП пассажир автомашины погиб на месте происшествия. Какие травмы получил водитель автомобиля, пока неизвестно.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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