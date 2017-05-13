В Самаре на пр. Кирова в ДТП погиб пассажир автомобиля Lada Priora

В пятницу, 12 мая, вечером в Промышленном районе произошло ДТП с участием водителя автомобиля Lada Priora, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 22:50, около дома 77б по пр. Кирова, между Заводским шоссе и ул. Береговой, не справившись с управлением он выехал на разделительный газон с последующим наездом на препятствие — подземный пешеходный переход.

В результате ДТП пассажир автомашины погиб на месте происшествия. Какие травмы получил водитель автомобиля, пока неизвестно.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.